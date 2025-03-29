Є питання лише для цього формату: що обговорюватимуть на "Рамштайні" 11 квітня

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже 11 квітня. Країни-учасниці знову зосередяться на постачанні Україні більшої кількості військової допомоги.

Очікується, що пріоритетом стане надання додаткових систем ППО. Окрім цього, є ще низка інших питань, які партнери допоможуть розв'язати Україні. Про це детальніше 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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Що країни можуть обговорювати на "Рамштайні"

Велика Британія очолить "Рамштайн", але Німеччина також буде долучена. Країни зацікавлені в існуванні цього формату, який дозволяє Україні розв'язати низку питань:

оперативні потреби – те, чого зараз потребує українська армія;

довгострокові проєкти – виділення допомоги й готовність вкладати більше у виробництво зброї, яка уже майже вичерпана на європейських складах;

пошук озброєння у третіх країнах – до прикладу, коли Чехія знайшла для України понад мільйон боєприпасів.

Є також технічні моменти, які стосуються ремонту бронетехніки й артилерії,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Що важливо, ще не було жодної зустрічі у форматі "Рамштайн", де б на першому місці не стояла протиповітряна оборона. Ймовірно, цей раз не стане винятком.

Зазначимо, що це буде вже друге засідання Контактної групи з питань оборони України, яке очолюватиме Британія, а не США.