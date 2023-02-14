Київ не впаде, Росія не переможе: як Захід хоче підготувати Україну до контрнаступу

Сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувається вже дев'ята зустріч у форматі Рамштайн. Саміт обіцяє надати Україні дуже позитивні сигнали щодо постачань нової техніки, а також закріпити результати попередніх зустрічей, зокрема в питанні тих же танків і боєприпасів.

На дводенний саміт у Брюсселі зібралися представники оборонних відомств з понад 40 країн світу, щоб підтвердити та, ймовірно, розширити військову підтримку для України. Міністр оборони України Олексій Резніков дуже позитивно оцінив настрої серед західних союзників та натякнув, що дев'ятий Рамштайн може принести Україні декілька цікавих сюрпризів. 24 канал проаналізував, чого варто чекати від "Рамштайну-9".

До теми Винищувачі, боєприпаси, танки: що Україна може отримати після дев'ятого "Рамштайну"

Захист українського неба та "авіаційна коаліція"

Олексій Резніков окреслив головні теми дев'ятої зустрічі у Рамштайні. Перш за все, мова йтиме про захист українського неба, та як підкреслив голова Міноборони України, робитимуть це "через залучення авіаційної платформи". Можна припустити, що так звана "авіаційна коаліція", за аналогією з "танковою коаліцією", дозволить зрушити питання постачань західних винищувачів з мертвої точки.

Загалом, про можливість постачань західних літаків говорить і заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Напередодні Рамштайну він заявив, що країни НАТО можуть поставити Україні літаки, при цьому, це не вважатиметься прямим втручанням у війну, як про це постійно кричать росіяни.

Вже сьогодні Столтенберг наголосив, що поки літаки не в пріоритеті, бо варто закінчити постачання раніше узгодженої техніки. Швидше за все, мова йде про танки та БМП, які союзники вже погодилися поставити Україні.Втім, Столтенберг підкреслив, що обговорення постачань винищувачів все ж відбувається в середині Альянсу.

Натомість мова йтиме про важливість розбудови "танкової коаліції", як однієї з основних тем "Рамштайну". Наразі, до неї активно долучаються різні країни світу. Основним постачальником є Німеччина, проте решта союзників також виділяють по кілька танків із власних запасів. Втім, цього все ще недостатньо, а отже пришвидшення постачань та збільшення загальної кількості танків для України, також обговорять на саміті.

Остін повідомив, що Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди постачатимуть Україні німецькі танки Leopard. Крім того, США та Чехія нададуть свої танки на додаток до вже отриманих від Польщі Т-72.

Водночас США, Німеччина, Нідерланди поставлять Україні системи протиповітряної оборони американського виробництва Patriot, а Франція та Італія зобов'язалися надати італійські системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Серед інших тем, які підійматимуть на зустрічі в Рамштайні, Резніков виділив:

формування запасу міцності по боєприпасах,

тренінгові програми для українських воїнів,

стабільність підтримки України: питання логістики, обслуговування, ремонту техніки, практична реалізація "військового шенгену".

Росія не переможе, Київ не впаде

Зустріч у Рамштайні розпочалася зі вступного слова очільника Пентагона Ллойда Остіна. Він одразу нагадав слова президента США Джо Байдена про те, що "вторгнення Путіна в Україну є тестом для всього світу" та наголосив, що через рік після початку війни Захід демонструє фантастичну єдність навколо підтримки України та захисту нашої держави від зовнішньої агресії.



Початок засідання у форматі Рамштайн / фото Міноборони України

Остін наголосив, що ставки у цій війні занадто високі, а отже не можна допустити перемоги Росії у цій війні. "Росія не переможе, Київ не впаде", – заявив Остін.

Голова Пентагону наголосив на важливості весняного контрнаступу України та запевнив, що союзники зроблять усе можливе, щоб він був успішним.

Ця спільна рішучість підтримає імпульс України протягом наступних тижнів. Кремль все ще робить ставку на те, що зможе нас перечекати,

— сказав Остін на засіданні у форматі "Рамштайн".

Водночас Олексій Резніков зазначив, що вже встиг особисто поспілкуватися з головою міністерства оборони Нідерландів Кайсею Оллонгрен та подякував їй за підтримку України. Важливо, що саме до Нідерландів Україна надсилала запит про можливу передачу винищувачів F-16.

Позитивні сигнали для України

Напередодні дев'ятої зустрічі в форматі "Рамштайн" генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з кількома важливими заявами, частина з яких стосувалася саме російсько-української війни. Враховуючи, що заяви Столтенберга пролунали напередодні, можна припустити, що це такий собі анонс того, в який бік направлять свої зусилля союзники України, адже генсек висловлює спільну думку всього Альянсу.



Брифінг Єнса Столтенберга / Фото AP

Єнс Столтенберг наголосив, що новий масштабний російський наступ вже почався, а Україна має отримати все необхідне озброєння якомога швидше, поки Росії не вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Генсек НАТО наголосив, що "Владімір Путін точно не готується до миру". Отже, й будь-які маніпуляції на тему перемовин, які часом лунають з вуст західних лідерів, просто не мають жодного сенсу. Лише пришвидшення постачань зброї здатне завершити цю війну.

Ми бачимо, що президент Путін і Росія все ще хочуть контролювати Україну. І тому єдиний спосіб забезпечити перемогу України як суверенної держави – це продовжувати надавати їй військову підтримку,

– заявив Єнс Столтенберг.

Столтенберг також підкреслив певний брак боєприпасів, який починають відчувати союзники України. Натомість його меседж полягав саме в необхідності розширення військового виробництва, щоб Альянс мав змогу забезпечити як потреби України, так і поповнити власні запаси зброї.Столтенберг закликав членів НАТО більше інвестувати у військову промисловість, як це сьогодні роблять США та Франція.

Генсек НАТО також наголосив на важливості навчань для українських пілотів. Саме час, необхідний для цих навчань, є одним з головних питань на сьогодні. Можна припустити, що до перекваліфікації українців на західні літаки активніше долучатимуться країни-члени НАТО. На сьогодні, навчання для українських пілотів вже узгодила Велика Британія, однак ймовірно, до цього процесу долучаться й інші держави, щоб прискорити цей процес.

Переломний момент у війні та новий пакет допомоги від США

Тим часом, у високих кабінетах Білого Дому не вщухають суперечки, щодо можливостей України відвоювати свої території. Видання The Washington Post написало доволі зрадницьку статтю де наголосило на певній "втомі" американців від військової допомоги Україні, зокрема, мовилось про частину республіканців, які вже сьогодні заявляють про свої спроби скоротити витрати на підтримку України.

У статті наголошують, що сам президент Байден та його помічники налаштовані підтримувати Україну якомога довше, проте вони також попереджають керівництво України, що політичний тиск з боку республіканців поступово зростає, а отже обсяги підтримки можуть впасти, коли буде вичерпано раніше затверджений Конгресом США пакет підтримки України.

Втім, попри це, Джо Байден та його адміністрація планують здійснити візит у Польщу до річниці повномасштабного вторгнення та вже працюють з Конгресом, щоб схвалити пряму бюджетну та військову підтримку Україні ще на 10 мільярдів доларів.

Очікується, що Байден оголосить про новий пакет підтримки саме під час цієї поїздки. Втім, якихось деталей поки що немає, ймовірно, саме "Рамштайн" визначить основні напрямки нового пакету допомоги.

Як Резніков хоче переконати міністрів оборони країн НАТО

Майже одночасно з дев'ятим "Рамштайном", в Брюсселі проходитиме зустріч очільників міноборони країн-членів НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтеберг заявив, що міністра оборони України Олексія Резнікова також запросили взяти участь у цій зустрічі. Як і під час самого Рамштайну, голови оборонних відомств будуть обговорювати потреби України у боротьбі з російською агресією.

Наразі незрозуміло, у чому буде принципова різниця між засіданням у форматі Рамштайн та зустріччю натівських міністрів. Втім, можливо Резнікову вдасться більше уваги приділити діалогу з представниками конкретних країн та визначити їхні можливості, щодо передачі тих чи інших типів озброєння.

, напередодні поїздки Резнікова в Брюссель, Україна робила запит до Нідерландів щодо можливості передачі винищувачів F-16, що згодом підтвердила і міністрка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.Вона заявила, що цей запит України є цілком зрозумілим, проте виконати його нелегко. Також Словаччина висловлювалася про можливість передачі Україні літаків МиГ-29. Однак, вони ще мають узгодити це рішення на рівні Європейської комісії та всередині країни.

Можливо Олексій Резніков спробує особисто переконати представників деяких країн у необхідності першого кроку в цьому напрямку. Адже, як у питанні танків до цього, головним є не обсяг постачань, а сам факт розблокування для України нових типів зброї або техніки.