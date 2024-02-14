"Рамштайн-19": у Брюсселі підписали Меморандум щодо ППО для України

14 лютого у Брюсселі відбувається 19 зустріч у форматі "Рамштайн". Відомо, що її результати вагомо вплинуть на посилення української системи протиповітряної оборони.

Перед засіданням "Рамштайн" у Брюсселі вперше провели засідання коаліції ППО на рівні міністрів оборони на чолі з Німеччиною разом з Францією. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Дозволить Україні бути ефективнішою у бою та захисті цивільних

За його словами, протиповітряна оборона є центральним викликом у війні в Україні, а допомога з боку союзників стане відповіддю на затяжну війну. Загалом до коаліції долучились 15 країн. Партнери підписали Меморандум про наміри щодо створення коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони для України.

Коаліція сил і засобів протиповітряної оборони провела своє перше засідання і підписала Меморандум. Це важливий крок за участю 15 країн-учасниць, адже ми всі усвідомлюємо, що протиповітряна оборона є важливим уроком війни проти України,

– сказав Борис Пісторіус.

Коаліція координуватиме національні внески для посилення протиповітряної оборони ЗСУ, що дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою і краще захищати цивільне населення.

Оскільки очільник Міноборони України Рустем Умєров не був особисто присутній на церемонії, він підписав документ раніше в Києві.

Пісторіус додав, що Німеччина доєднається до бронетанкової коаліції під керівництвом Польщі. Німецький міністр каже, що для Німеччини є сенс відігравати провідну роль в цій коаліції, оскільки Берлін майже щодня передає Україні військову техніку.

Крім того, Пісторіус очікує, що Німеччина передасть приблизно в 3 – 4 рази більше артилерійських боєприпасів в Україну цього року, ніж у 2023 році. Витрати на снаряди з боку Німеччини цього року складають 3,5 мільярда євро.

Канада передає понад 44 мільйонів доларів на обслуговування F-16

Канада анонсувала виділення 44 мільйонів доларів на Коаліцію з розвитку потенціалу ВПС України. Ці кошти покриють постачання необхідного обладнання для винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Ці кошти допоможуть забезпечити постачання вкрай необхідного обладнання і матеріалів для F-16, таких як запасні частини, станції озброєння, авіонічні компоненти і боєприпаси,

– сказав Блер.

Міністр оборони Канади зазначив, що його країна надає інструкторів, літаки й допоміжний персонал для підготовки пілотів ВПС України у співпраці з Данією і Францією. За словами Білла Блера, ця підготовка триватиме з лютого до кінця року. Крім того, мовну підготовку проходять понад 30 українських пілотів у мовній школі Збройних сил Канади.

"Рамштайн-19": що відомо