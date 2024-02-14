Старт "Рамштайну – 19" за участю нового головкома Сирського: Умєров назвав основні теми зустрічі

Розпочалося чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Воно стало першим для Олександра Сирського на посаді головнокомандувача Збройних Сил України.

Міністр оборони України Рустем Умєров поділився, що стало основними темами зустрічі.

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Перший "Рамштайн" головкома Сирського

Рустем Умєров анонсував початок 19 засідання Контактної групи з питань оборони України. Він наголосив, що цього разу воно відбувається онлайн.

"Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського – для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" в якості головнокомандувача ЗСУ", – написав Умєров.

Також міністр зазначив, що разом з головнокомандувачем Сирським і начальником ГУР Будановим налаштовані на результативну роботу.

Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб. Очікуйте на гарні новини,

– наголосив глава Міноборони.

У Брюсселі підписали Меморандум щодо ППО для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Коаліція сил і засобів протиповітряної оборони провела своє перше засідання і підписала Меморандум. Він наголосив, що це важливий крок за участю 15 країн-учасниць, оскільки "ми всі усвідомлюємо, що протиповітряна оборона є важливим уроком війни проти України".

Коаліція координуватиме національні внески для посилення протиповітряної оборони ЗСУ. Так, це дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою і краще захищати цивільне населення.

Відомо, що, оскільки очільник Міноборони України Рустем Умєров не був особисто присутній на церемонії, він підписав документ раніше в Києві.

Також Пісторіус додав, що Німеччина доєднається до бронетанкової коаліції під керівництвом Польщі.