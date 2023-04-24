Постачання ППО Україні набирає обертів: на черзі – екзотика

"Рамштайн" 21 квітня 2023 року виявився справді найбільш непублічним за всю історію цього формату.

Екзотика для ЗСУ

Але те небагато, що було озвучене "по гарячих слідах" в п'ятницю одразу після засідання, дозволяє говорити, що у військовій підтримці України намічаються певні тенденції.

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Часоворот поставок засобів ППО насправді набирає обертів. Мовиться як про радянські, так і про західні комплекси, із джерел різного рівня "екзотичності".

Наприклад, у відкритому доступі з'явились дані про те, що, ймовірно, Йорданія дала для ЗСУ свої зенітні ракети до комплексів малої дальності "Оса-АКМ" (важливих і для прикриття військ на фронті, і для боротьби з Shahed-136/131). Водночас новосформована 88 механізована бригада офіційно показала, що має шведські комплекси малої дальності RBS 70. У них ракета наводиться на ціль по лазеру, а для управління стрільбою є окрема радіолокаційної станції із дальністю огляду до 40 кілометрів.

Тут потрібно розуміти, що у випадку із західними засобами ППО ліміт задають поточні запаси і потужності виробництва. У випадку з радянськими – доведеться черпати арсенали не тільки Східної Європи, але й Магрибу та Близького Сходу.

Але далі варто вказати на отаку "екзотику": коли Повітряні сили офіційно "світили" NASAMS та IRIS-T SLM, то обидва ці комплекси були в пустельному камуфляжі. Все це відбувалося на тлі засніженої місцевості. Очевидно не просто так, а, тому що США та Німеччина віддали ті вироби, що першопочатково призначались саме для близькосхідних покупців.

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Авіаційний "Рамштайн": бути чи не бути

Якщо "Рамштайн" 21 квітня виявився таки "авіаційним", по факту це стане відомо десь за 1 – 3 місяці.

Пригадаймо, ось такий таймінг. Дев'ятий "Рамштайн" 14 лютого 2023 року мав стати "авіаційним", але після засідання його учасники ніяких рішень щодо літаків публічно не оголосили. Це викликало хвилю розчарування в нашому суспільстві.

Однак трохи більше аніж за місяць, тобто наприкінці березня – на початку квітня, Словаччина та Польща різко голосили про факт передачі нам своїх радянських МіГ-29. Ще через пару тижнів з'явились деталі, наскільки складною технологічно виявилась доставка цих винищувачів для ЗСУ. Судячи з усього, процес по МіГ-29 для ЗСУ від поляків та словаків почався ледь чи не одразу після того самого "Рамштайну" 14 лютого, який виявився таки "авіаційним".

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Те, що після 11-го "Рамштайну" 21 квітня Марк Міллі заявив про фокус США саме на поставку зенітних ракет і засобів ППО для ЗСУ, аж ніяк не означає, що інші країни-учасники НАТО не готові дати нам свої F-16.

Підтримка України вийшла на новий рівень

Наприклад, ті самі, в яких є такі зайві літаки. Говорили про "рішення по західних винищувачах до літа" – ось такий таймінг і доведеться витримати.

"Танкова коаліція" стає історією не тільки про регулярність поставок Leopard 2 та інших танків західного зразка чи західних модернізацій для ЗСУ, але й також – про обриси оборонної промисловості України та Європи після перемоги над росіянами.

Очевидно, на цій стадії історичного розвитку цивілізований світ дійшов до ідеї, що механізми колективної безпеки повинні передбачати також й механізми колективного військового виробництва.

Своєрідним піонером в цій історії стала Польща, яка взялась для ЗСУ ремонтувати Т-64, які досі вироблялись лише в Харкові, а ремонтувались у Львові. Однак самі поляки тут для себе розмірковують так: якщо вони подолають технологічний бар'єр з Т-64, то зможуть взяти нову висоту та підкорити, наприклад, ринки країн Африки, що досі використовують радянську зброю.

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Водночас і німці прискорюють виробничий цикл з відновлення тих же Leopard 2. Бо, наприклад, якщо в межах минулорічних домовленостей ФРН мала поставити по 14 танків чехам та словакам десь протягом 1,5 років, то тепер в межах ініціативи від Данії та Нідерландів 14 машин Leopard 2 для ЗСУ німецька промисловість має відновити та поставити до кінця 2023 року. Тобто щонайменше удвічі швидше.

Окремо цікавою видається історія з центром по ремонту Leopard 2 для ЗСУ в Польщі, а також пропозиція Чехії ремонтувати на своїх потужностях радянські ББМ нашого війська.

Підтримка України вийшла на довготривалі та стратегічні контури. Це визначатиме зміст та рівень непублічності наступних засідань у форматі "Рамштайн".