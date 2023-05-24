Резніков і Остін обговорили підготовку до чергового "Рамштайну": що скоро може отримати Україна

Уже завтра, 25 травня, має відбутися чергова зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн". Напередодні обговорили її підготовку Олексій Резніков та його американський колега Ллойд Остін.

Про це розповів речник Пентагону Пет Райдер. За його словами, голови оборонних відомств України та США поспілкувалися щодо процесу підготовки нової зустрічі. Зауважимо, що цього разу "Рамштайн" відбудеться в онлайн-режимі 25 травня.

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"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", – повідомив речник Пентагону.

Планують посилити ППО України

Також Райдер раніше зазначав, що обговорюватимуть посилення нашої ППО, надання боєприпасів, а також – чи не найважливіше – передачу багатоцільових винищувачів F-16.

Почнеться зустріч міністрів оборони з того, що Україна повідомить про свої нагальні потреби. Після цього буде звіт по ситуації на фронті. За очікуваннями Пентагону, пріоритетними темами обговорення будуть як наземні системи ППО, так і забезпечення боєприпасами наших військових.

А потім буде також дискусія про підготовку F-16,

– наголосив Райдер.

За словами представника Пентагону, пілоти з України навчатимуться в Європі. Щоправда, розкривати будь-які деталі він відмовився.

Зауважимо, що Олексій Резніков раніше розповідав, що обговорюватимуть під час цього "Рамштайну". За його словами, темою зустрічі буде посилення протиповітряної оборони нашої держави. Що і підтверджує Пет Райдер.

Зелене світло на F-16 для України

Слід зазначити, що останніми днями навколо цієї теми з'явилося безліч заяв. Одну із них зробив Жозеп Боррель. Високий представник ЄС сказав, що українські пілоти вже опановують F-16.

Спростував цю заяву міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, у Польщі пілоти з України не проходять навчання на багатоцільових винищувачах.

Власне, активно обговорювати F-16 почали після того, як Джо Байден дав зелене світло. Президент США погодив як навчання українських пілотів, так і передачу нашій державі винищувачів. Правда, слід розуміти, що ці повітряні судна не почнуть прикривати небо уже завтра.

Президент США погодив як навчання українських пілотів, так і передачу нашій державі винищувачів. Правда, слід розуміти, що ці повітряні судна не почнуть прикривати небо уже завтра. Хай там як, це надзвичайно потужні кроки до перемоги. Адже слід пам'ятати той факт, що ще кілька місяців тому навіть думок про передачу F-16 бути не могло. Партнери заявляли, що це питання навіть не обговорюється.

До слова,Там же збираються члени контактної групи з питань оборони. Зустрічам дали назву тієї ж бази. Під час них обговорювали передачу озброєння нашій державі. Зауважимо, що востаннє очільники оборонних відомств збиралися 21 квітня у режимі офлайн.