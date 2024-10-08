Байден раптово скасував поїздку до Німеччини, де відбудеться засідання "Рамштайну"

Президент США Джо Байден мав особисто бути присутнім на зустрічі лідерів країн у форматі "Рамштайн". Проте Білий дім заявив, що візит відклали.

У Білому домі пояснили причини скасування поїздки. Хоча раніше речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що однією з найважливіших частин візиту стане продовження підтримки України з боку США.

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Що відомо про скасування візиту Байдена

Враховуючи прогнозовану траєкторію та потужність урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи,

– заявили в Білому домі.

Окрім того, там зазначили, що Джо Байден спостерігатиме за підготовкою до урагану Мілтон та реагуватиме на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході країни.

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Варто зауважити, що Джо Байден мав особисто відвідати Німеччину 10 – 13 жовтня та головувати на засіданні у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 12 жовтня. Також мала відбутись зустріч Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським.

Цей візит підкреслить відданість та підтримку трансатлантичній безпеці. Говорячи про Україну та українську самооборону – це буде важливою частиною візиту: продовження підтримки та всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію,

– зазначала речниця Білого дому Жан-П'єр на брифінгу 7 жовтня.

Володимир Зеленський говорив, що очікує, що наступний тиждень може стати "історичним" для оборони України. За його словами, на "Рамштайні" "очікуються важливі рішення".

Німецьке видання ntv писало з посиланням на джерела в урядових колах, що уряд Німеччини очікує від візиту президента США Джо Байдена сильного сигналу щодо подальшої підтримки України.

Відомо, що перед "Рамштайном" президент США мав провести чотиристоронню зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони мали говорити про близькосхідний конфлікт і війну в Україні.