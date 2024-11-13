Умєров сподівається на збереження "Рамштайну" за Трампа
Міністр оборони України розповів, що сподівається на те, що при президентстві Дональда Трампа продовжить діяти формат "Рамштайн". Адже саме США свого часу запросили 40 країн-союзниць зустрітись в Німеччині.
Перша зустріч у форматі "Рамштайн" відбулась 26 квітня 2022 року базі Повітряних сил США Рамштайн у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах. 24 Канал пише з посиланням на Інтерфакс-Україна, що Рустем Умєров наголосив на важливості для України продовження роботи формату "Рамштайн".
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Що каже Умєров про зустріч у форматі "Рамштайн"
Міністр оборони України заявив, що він 12 листопада провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном та наголосив, що для Києва важливий формат "Рамштайну". Зустріч Контактної групи з питань оборони України проводять щомісяця онлайн або офлайн.
Ми хочемо, щоб він ("Рамштайн" – 24 Канал) тривав... Ми з ним це обговорювали. Ми звернулися до них, щоб вони це обговорили й з новим міністром оборони. Я також надішлю листа, що для нас це важливо,
– заявив Умєров.
Він також сказав, що розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом, пройшли добре.
Рустем Умєров додав, що принцип "мир через силу" важливий та має залишитись.
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"Щоб бути сильними – потрібно продовжити підтримку. Ми бачимо, що зараз підготуємо. Також ми ознайомили та президента Трампа з нашим планом перемоги", – запевнив Умєров.
Міністр додав, що сподівається на продовження підтримки.