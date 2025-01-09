На "Рамштайні" узгодили плани підтримки України до 2027 року: деталі від Міноборони

На засіданні "Рамштайну" узгодили план підтримки України до 2027 року. У межах роботи Контактної групи з питань оборони України затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони.

Вони стануть основою для середньострокової та довгострокової підтримки України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Затверджено план підтримки України до 2027 року

Наразі головне завдання – збалансувати нагальні потреби ЗСУ під час війни з довгостроковими цілями розвитку армії.

"Ми також працюємо над тим, щоб наші Збройні Сили були повністю сумісні із силами Альянсу", – додав міністр оборони України Рустем Умєров.

На засіданні "Рамштайну" було визначено основні напрямки роботи на найближчі декілька років:

забезпечення військової допомоги,

організація закупівель,

залучення інвестицій,

підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.

Ці дорожні карти – це спільний результат роботи України та партнерів. 34 країни-учасниці вже стали частиною цих коаліцій. Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий. Дякую всім партнерам, які підтримують Україну. Це приклад справжньої міжнародної єдності, яка допомагає нам вистояти та перемогти,

– сказав Рустем Умєров.

У міноборони США додали, що затверджені дорожні карти будуть постійно вдосконалюватися та інтегруватися.

"Ці дорожні карти є суттєвим кроком уперед у підтримці України нашими країнами, інформують про продовження роботи коаліцій можливостей, а також надсилають важливий сигнал попиту оборонній промисловості. З огляду на ці цілі щодо спроможності до 2027 року, наші країни планують тісно співпрацювати з Україною…", – додали в американському міноборони.

Нагадаємо, що на засіданні Контактної групи США оголосили про останній пакет допомоги Україн від адміністрації Байдена на 500 мільйонів доларів. Він включає додаткові ракети для ППО, боєприпаси та снаряди класу "повітря-земля".