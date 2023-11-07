Засипали нагородами: для чого в Чечні піарять сина Рамзана Кадирова
Сина Рамзана Кадирова 15-річного Адама знову засипають державними нагородами. А так званий глава Чечні призначає його на високі керівні посади.
Таким чином бойовик готує сина на своє місце. Це у розмові з 24 Каналом припустив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Нагороди для Кадирова-молодшого
Днями 15-річний Адам Кадиров отримав ще два ордени. Один з них – за особистий вклад в розвиток міжнаціональної та міжрегіональної єдності. А раніше, після історії з побиттям ув'язненого у СІЗО, Адаму дали "героя Чечні".
Засипали нагородами. Очевидно, Кадиров усім демонструє, що цей 15-річний негідник – його наступник,
– зазначив опозиційний журналіст.
Ба більше – Кадиров подарував сину ще й високу посаду. Він призначив його керівником відділу безпеки, як колись його призначав батько.
"Але перебуваючи на цій посаді Кадиров так і не вберіг свого батька від знищення. І фактично зайняв його місце", – сказав Яковенко.
Ігор Яковенко про нагороди для сина Кадирова: дивитись відео
Він пояснив, що таким чином у Чечні формується спадкова монархія. І клан Кадирова не випустить владу з рук.
"У справжній Чечні тих часів не було такого. Там була дуже специфічна середньовічна демократія, коли влада належала різним тайпам, а тут самодержавність формується ще й спадкова", – додав опозиційний журналіст.
Що відомо про сина Кадирова: основні новини
- У вересні в мережі з'явилося відео, як 15-річний син Рамзана Кадирова Адам б'є ув'язненого у СІЗО. Підліток знущався над Микитою Журавлем, якого звинуватили у спалені Корану. Так званий глава Чечні заявив, що пишається вчинком сина.
- Згодом Адам Кадиров отримав звання "героя Чечні". Ймовірно, його готують на заміну вірному псу Путіна і все це відбувається не без згоди російського диктатора та Кремля.
- 4 листопада стало відомо про призначення Адама Кадирова на посаду начальника відділу забезпечення безпеки глави Чечні. Мовляв, він проявив себе як "сміливий і відважний патріот".