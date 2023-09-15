Відмовляють нирки: який прогноз дають лікарі Кадирову

Самопроголошений глава Чечні Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям. Ймовірно, він проходить лікування діалізом через відмову нирок.

Про це 24 Каналу розповіла оперна артистка, відеоблогерка й ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова, зауваживши, що саме обстеження є метою його поїздок за кордон. Про поганий стан здоров'я чеченського узурпатора ще в березні повідомляло видання Bild.

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Що відбувається з Кадировим

Кадиров має серйозні проблеми з нирками, а його поїздку в Мекку теж пов'язують з необхідністю проходити обстеження або готуватися до операції з пересадки нирки.

Це дуже складна операція навіть для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Може статися відторгнення органу, потрібна імуносупресивна терапія, а на ній, як правило, не дуже довго живуть. Якщо вийде 10 років – це вже добре,

– сказала ексдепутатка держдуми Росії.

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Найімовірніше, Кадиров шукав країни, де б йому змогли допомогти, й зупинився на Саудівській Аравії чи ОАЕ. Але, судячи з його публікацій в мережі, навіть там не дають ніяких гарантій.

Судячи з його тіктоків, у яких він заявив, що хоче жити не довго, а яскраво, то, напевно, прогнози навіть цих лікарів виявилися несприятливими,

– зауважила Максакова.

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