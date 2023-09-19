Отрута чи не отрута: Данілов розповів, що насправді могло статися з Кадировим
19 вересня 2023, 00:26Читать новость на русском
Рамзан Кадиров – як кіт шредінгера: у мережі вже гуляють чутки про його смерть. Водночас розвідка заявляє, що він поки живий. Хоча й у поганому стані.
Секретар РНБО наголосив: вже ні для кого не секрет, що у Кадирова – проблеми зі здоров'ям. Раніше на нього полювали. Це й могло призвести до загострення хвороби Кадирова.
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Те, що у Кадирова – проблеми зі станом здоров'я, це – відомо. Ба більше, є таке припущення, що це було отруєння. Причому неодноразове отруєння, яке дало певне ускладнення на систему нирок,
– наголосив Данілов.
Що кажуть у розвідці
- У ГУР МО відреагували на чутки, що Кадиров вже нібито вирушив на концерт до Кобзона. Там наголосили, що так званий "глава Чечні" – ще живий. Водночас він – у важкому стані. Вже не до тіктоків.
- За даними ЗМІ, наразі Кадиров перебуває у лікарні в Москві. Деталей про його самопочуття не розкривають. Однак відомо, що Кадиров страждав від проблем з нирками.
- Окрім того, у розвідці наголошували, що Кадиров вживає наркотичні засоби. Починав він з так званого "допінгу".