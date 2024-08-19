Не Cybertruck єдиним: Рамзан Кадиров подякував Ілону Маску за Starlink

Поки Маск спростовує інформацію про те, що він подарував Рамзану Кадирову кібертрак Tesla, голова Чеченської республіки вже подякував йому за новий подарунок. Цього разу йдеться про Starlink.

Раніше Рамзан Кадиров заявив, що Ілон Маск нібито надіслав йому в Грозний автомобіль. Путінський ставленик також пообіцяв передати позашляховик на потреби окупаційної армії.

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Кадиров знову подякував Маску

Рамзан Кадиров відреагував на коментар Маска під дописом американського професора та адвоката Сета Абрамсона, який опублікував кадри з ним на електрокарі Tesla Cybertruck з кулеметом. У коментарі Маск назвав відсталими всіх, хто повірив, що він міг зробити такий "подарунок" російському генералу.

Ілоне, не звертай уваги на відсталих і необізнаних людей і продажні ЗМІ. Не варто на них відволікатися, повір мені. Краще продовжуй творити і досягати нових вершин. Нам твої розробки дуже допомагають. Ти в будь-якому разі молодець!

– написав Кадиров у своєму телеграм-каналі.

Окремо Кадиров подякував мільярдеру за Starlink – він нібито дуже допомагає у так званій "зоні СВО".

До речі, окреме спасибі за Starlink. Швидкість зв'язку у зоні СВО взагалі вогонь! Від бійців окремий респект!

– йдеться у дописі.

Варто зазначити, що на цю заяву Кадирова засновник компаній SpaceX і Tesla поки що не відреагував.