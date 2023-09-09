Ранковий сюрприз до Дня Авдіївки: над Донецьком на кульках пролітав український прапор

Для окупованого Донецька день розпочався несподівано – над містом можна було помітити український стяг. Його запустили туди на повітряних кульках волонтери.

Деталі українського сюрпризу для Донецьку в ефірі телемарафону розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він додав, що росіяни не могли дати йому спокій.

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Сюрприз від українців

В Україні 9 вересня святкують 245 річницю з дня заснування Авдіївки. Віталій Барабаш розповів, що день розпочався з активностей. Волонтери на честь дня міста Авдіївка запустили український прапор на червоно-чорних повітряних кульках у напрямку Донецьку.

Запуск українського прапора до дня Авдіївки

Стяг успішно досягнув цілі та почав всіляко дратував окупантів прямо з повітря. Місцеві жителі активно публікують відео з прапором, що пролітає на кульках над окупованим містом. Росіяни бісяться з "привітання" – вони навіть намагалися збити ненависний їм символ.

Вже над Київським районом міста Донецька український прапор майорить,

– підсумував Барабаш.

Варто зазначити, що донеччани також повідомили про проліт державного стягу над Калінінським районом. Приземлився прапор у Ленінському районі – він застряг на одному з дерев.

Український стяг побував у Донецьку: дивіться відео

Український стяг діє на нерви окупантам