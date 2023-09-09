Ранковий сюрприз до Дня Авдіївки: над Донецьком на кульках пролітав український прапор
Для окупованого Донецька день розпочався несподівано – над містом можна було помітити український стяг. Його запустили туди на повітряних кульках волонтери.
Деталі українського сюрпризу для Донецьку в ефірі телемарафону розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він додав, що росіяни не могли дати йому спокій.
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Сюрприз від українців
В Україні 9 вересня святкують 245 річницю з дня заснування Авдіївки. Віталій Барабаш розповів, що день розпочався з активностей. Волонтери на честь дня міста Авдіївка запустили український прапор на червоно-чорних повітряних кульках у напрямку Донецьку.
Запуск українського прапора до дня Авдіївки
Стяг успішно досягнув цілі та почав всіляко дратував окупантів прямо з повітря. Місцеві жителі активно публікують відео з прапором, що пролітає на кульках над окупованим містом. Росіяни бісяться з "привітання" – вони навіть намагалися збити ненависний їм символ.
Вже над Київським районом міста Донецька український прапор майорить,
– підсумував Барабаш.
Варто зазначити, що донеччани також повідомили про проліт державного стягу над Калінінським районом. Приземлився прапор у Ленінському районі – він застряг на одному з дерев.
Український стяг побував у Донецьку: дивіться відео
Український стяг діє на нерви окупантам
- Українські військові підняли українські прапори у двох селах "сірої зони" на Харківщині. Після деокупації області туди ніхто не заходив через замінування.
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- На День Незалежності українські розвідники висадилися у Криму та провели там успішну операцію. У її ході навіть вдалося встановити державний стяг на окупованому півострові.