Рашисти спалили в Гостомелі стайню з більше ніж 30 кіньми: фото 18+

Російські нелюди живцем спалили десятки коней у Гостомелі. Зазначається, що у стайні перебувало 32 тварини, ймовірно кільком з них вдалось врятуватись.

Про це повідомила власниця стайні на сторінці кінно-спортивного клубу у фейсбук. За її словами, до коней неможливо було добратись, оскільки окупанти нікого не пропускали.

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Рашисти спалили живцем коней

Як зазначила власниця, російські загарбники зайняли стайню і провели там 10 днів. Після цього рознесли її на друзки.

Одну зі стаєнь розбомбили, а частину коней спалили живцем,

– розповіла Олександра.

Водночас вона додала, що кільком тваринам таки вдалось втекти. Зазначається, що вони зараз тиняються десь між Гостомелем та Бучею.

Життя кінно-спортивного клубу до приходу окупантів: фото КСК Александрія



Підготували все, аби вивезти коней

Власниця кінно-спортивного клубу зазначила, що вона разом з працівниками підготували все, аби спробувати евакуювати коней. Однак не встигли.

"Ми приготували іподром та коновози на всі випадки життя. Втім, спроба була надією у рожевих окулярах!" – зазначила власниця.

Кінно-спортивний клуб після приходу російських нелюдів: фото 18+ КСК Александрія

Світ знатиме, хто такі росіяни

Власниця зазначила, що любила кожного свого вихованця. Однак тепер їхні обгорілі трупи їдять здичавілі голодні собаки, які залишились без господарів.

"Ці злочини ми не дамо ніколи забути! Весь світ дивитиметься на росіян, а бачитиме виключно вбивць та руйнівників! Садистів та лицемірів!" – пообіцяла жінка.



Одна зі спалених тварин, яку впізнали власники / Фото КСК Александрія

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