"Расійскіє ваєнниє за нас валнуются": окупанти запускають фейки з Херсону
5 березня 2022 , 14:41Читать новость на русском
Джерело:СБУ
Росія продовжує підтверджувати своє нице та підле єство своїми діями в Україні. Вони йдуть звичним для них сценарієм і запускають фейки, зокрема, з українського Херсону.
Схоже, з фантазією у російських загарбників проблеми. Принаймні з 2014 року вона так і не розвинулась, тому зараз вони продовжують діяти за тою ж схемою.
Фейки від окупантів
Зокрема, вороги планували створити "картинку" з Херсону для своїх ЗМІ про те, як українці нібито "зустрічають їх як визволителів".
Водночас у Службі безпеки України запевняють, що план окупантів розгромно провалився.
Українці вийшли на площу Херсона, відмовились від ворожої гуманітарки та в обличчя російським солдатам пояснюють, що ті – фашисти.
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