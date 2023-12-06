Винен Захід: ексглава НАТО Расмуссен пояснив причину повільного контрнаступу в Україні

Ексочільник НАТО Андерс Расмуссен заявив, що союзники України винні в тому, що український контрнаступ виявився повільним. Посадовець вважає, що поки Захід зволікав із постачанням необхідної зброї, Путін скористався моментом.

Аби Київ здобув перемогу держави – члени Альянсу повинні постачати зброю без жодних обмежень. Про це ексглава НАТО Андерс Расмуссен заявив під час конференції в Брюсселі, передає кореспондентка 24 каналу.

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Путін скористався нерішучістю Заходу

Андерс Расмуссен звинуватив держави – члени у довгих дискусіях про передачу зброї України. Він зазначив, що союзники по НАТО уникають прямого конфлікту з Росією, тому через цей страх затягували передачу зброї. За його словами, Путін використав цей час для побудови оборонних ліній.

Путін скористався нашою нерішучістю для зміцнення своєї оборони на сході України, що зробило всеосяжний наступ більш повільним і більш кривавим,

– наголосив Расмуссен.

Колишній глава НАТО закликав країни – члени Альянсу постачати Україні більше зброї, зокрема, ракети великої дальності, бронетехніку, безпілотники, винищувачі, обладнання для розмінування, а також більше боєприпасів. Він визнав, що НАТО все ще може зробити більше, аби допомогти Україні.

Якщо ми хочемо забезпечити перемогу України, тобто повну поразку Росії, російські війська мають бути вигнані з України,

– сказав колишній голова НАТО.

Зеленський визнав, що контрнаступ не виправдав очікувань

В інтерв'ю журналістам президент Зеленський заявив, що Україні не вдалося досягти швидких результатів у ході контрнаступу. За словами глави держави, Україна не отримала всієї необхідної зброї від союзників, а обмеження в розмірі її військової сили перешкоджали швидкому просуванню. Водночас лідер підкреслив, що наша держава однаково не планує здаватися. Раніше Зеленський повідомив, що до кінця 2023 року Україна ще планує досягти успіхів на фронті. Для цього, зазначив президент, вже існує план із конкретними містами та напрямками.

WP назвало причини невдалого контрнаступу

Журналісти Washington Post у великій статті зазначили, що ще на початку наступальної операції України "усе пішло не за планом". Тому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довелося змінювати тактику всієї операції.

Окремі причини невдачі, на які вказали у WP: