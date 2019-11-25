Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих

И до того, как с колен поднялись, народ деньгами особо не баловали, а уж когда распрямились во весь рост, тем паче! Мало, что прирезанный к территории полуостров Крым потребовал уйму затрат, но нужно же и всему миру восставшую мощь продемонстрировать.

Сирию с Асадом от террористов защитить, Мадуро поддержать в его борьбе против американского империализма, Африка с Кубой опять к дружбе готовность высказали – и на все деньги, деньги нужны!

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А нефть то уже не по $100 за баррель гуляет. Поэтому власть основной своей задачей установила пополнение казны через разнообразие способов отбора денег непосредственно у приданного ей населения.

Сначала подобрали то, что на виду лежало. Начали со здравоохранения. В поликлинику можно по-прежнему бесплатно зайти (государство то у нас социальное), но ежели ты пришел не только 12 минут с терапевтом побеседовать, а с умыслом полечиться, то тут уж, будь любезен, за денежки. Таким образом по всей социальной сфере пробежались, соскребли сколько можно – все равно не хватает!

Решили включить механизм запретов и ограничений. Принимать такие законы, которые запрещают любые поползновения россиянина к самостоятельному улучшению жизни. Отдай деньги государству, а уж ему виднее, что и как тебе улучшить. Ну, а если невозможно запретить, то ограничить! И при каждом выходе за черту запрета дополнительную плату брать, а при нарушении ограничения штрафовать…

Дело сдвинулось, но не в таких суммах, как власти хотелось. И ладно бы только власть была без сообразиловки и фантазии, но вдобавок и народ ей ушлый достался. Вводит, допустим, власть плату за проезд по дороге, построенной на бюджетные деньги, а народ кобенится, норовит не платить. Димитрий Анатольевич, однажды, даже публично удивление высказывал. А чего то они, недоумевал он, "выкаблучиваются" и не едут 11 км до Шереметьево по такой замечательной платной дороге.

Ну, не едут, что разница по времени с бесплатным дублером не так велика, а дополнительного интереса у автомобилиста к платному участку дороги нет. Вот, если бы заинтересовать его, прельстить прейскурантом дополнительного комфорта и сервисом неожиданным – они и потянутся. И на цену не посмотрят!

Что русскому человеку более всего хочется? А хочется ему лихость свою, да вольность проявить! Хочется накопившееся в душе наружу безбоязненно выплеснуть. Тогда можно за эти 11 км до Шереметьево не 290 руб, а хоть 3 тыщи устанавливать.

Приплюсуйте, например, к цене проезда такой набор бонусов.

Лечу я под 200 км в час ремнем непристегнутый и выпимши. Ну, или не выпимши, а нюхнумши что нибудь из того, что нюхают депутаты, когда законы всякие запретительные принимают. И обязательно пусть меня гаишник тормознет. Из машины я не выхожу, опускаю окошко и в вольном изложении выражаю все: где я видел этого гаишника и в связи с чем вспоминаю его маму, что думаю о премьере и его правительстве, да и куда бы необходимо пойти дружным строем всей власти в целом. Затем плюю в протянутую за документами ладошку гайца, поднимаю обратно окошко и, вздыбив "мерина", улетаю дальше с чувством глубокой удовлетворенности и уверенности, что ничего мне не грозит. В стоимость проезда включено!…

Очередь на эту платную дорогу будет, хоть цены поднимай.

Автор: Николай Травкин

Источник: Эхо Москвы

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