Ратажковскі повністю оголилася для фото в Instagram (18+)
Супермодель Емілі Ратажковскі опублікувала підбірку відвертих фото, щоб прорекламувати свої нові купальники.
Знімки супермодель виклала у своєму особистому блозі та блозі власної торгової марки.
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На свіжих фото Ратажковскі позує у спокусливих купальниках, а для одного зі знімків зірка оголилася цілком.
Джерело: 24 Канал
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