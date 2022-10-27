Раунд-2: в окупованому Шахтарську знову палає нафтобаза

Увечері 26 жовтня у мережі з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованому Шахтарську почалася масштабна пожежа. Виявилося, що горить нафтобаза.

Варто зазначити, що Шахтарськ – одна з основних логістичних гілок ворога. Удень 27 жовтня місцеві телеграм-канали почали писати про те, що на нафтобазі знову почало щось палати.

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Що відомо про повторну пожежу на нафтобазі

Майже одразу після заяв про те, що Шахтарськ палає вже вдруге за останню добу, у мережі з'явилося відео з місця подій. На ньому видно густий чорний дим та полум'я, яке розносить вітер.

Нафтобаза в Шахтарську повторно запалала: дивіться відео

Можливо "бавовнятку" знову закортіло завітати на чай до окупантів. Наразі причина повторного займання невідома, однак пропагандистські канали вже кричать, що це робота рук ЗСУ.



Пожежа у Шахтарську 27 жовтня / Фото з соцмереж

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Що варто знати про приліт на нафтобазу у Шахтарську

Приблизно о 10 вечора 26 жовтня стало відомо, що потужна пожежа спалахнула в окупованому Шахтарську. Виявилося, що загорілися цистерни на залізничній станції міста.

Полум'я було таке сильне, що його бачили люди у сусідніх містах і селах. Окупаційна влада повідомила населення, що ЗСУ завдали удару по нафтобазі у залізничному районі.

Згодом, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував ситуацію. Він розповів, що згоріли 12 залізничних цистерн з паливом.

Окрім цього, вогонь знищив також вантажні вагони, в яких перевозили щось на потреби фронту. Російські пропагандисти, як завжди, спробували применшити втрати й переконати, що збитки після влучання у нафтобазу були незначними.

Загарбникам не стало духу визнати, що сили ППО, якими так хвалився Кремль, виявилися не всесильними. Наступного дня, 27 жовтня, місце, де хіба загасили пожежу, зайнялося повторно.

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