Раян Рейнольдс комічно привітав сам себе з днем народження: фото

Популярний канадський актор, чоловік Блейк Лайвлі, Раян Рейнольдс сьогодні, 23 жовтня, святкує день народження. Зірці кінематографу виповнюється 42 роки.

Про це актор написав на своїй сторінці в Instagram.

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Раян опублікував архівне фото з батьком. На той час майбутня зірка Голлівуду святкував своє 8-річчя.

"З днем народження мене! Або, як ласкаво сказав мій батько, "порваний презерватив", – прокоментував знімок Райнольдс.

Знімок актора прокоментував американський сценарист Саймон Кінберг. Він привітав Раяна з днем народження і також пожартував з його привітання самого себе.

Натомість Рейнольдс жартома відповів, що його батько був колекціонером.

"Це був рідкісний презерватив з часів Громадянської війни", – зазначив актор.

До слова, що голлівудська пара Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса 9 вересня 2011 року офіційно обмінялись клятвами подружнього життя.



Протягом шести років спільного життя у них народилось двоє доньок – Джеймс та Інес. Нещодавно в ЗМІ з’явились чутки, що пара перебуває на межі розлучення, але жоден з акторів не підтвердив таку інформацію.