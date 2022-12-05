У Відні активісти вимагали від Raiffeisen Bank вийти з Росії

У Відні активісти вимагали від Raiffeisen Bank покинути російський ринок. Керівництву банку, яке зібралося на корпоратив, демонстранти влаштували "коридор ганьби".

Ввечері 2 грудня кілька десятків українських активістів провели у Відні акцію протесту із закликом до Raiffeisen Bank International вийти з російського ринку. Про це журналістам 24 каналу розповіла організація B4Ukraine, яка разом із віденською ГО "Мрія" стала співорганізатором мітингу.

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Як минула акція

Учасники акції зібралися біля палацу Альзербах, де у керівництва Raiffeisen Bank відбувалася святкова вечірка. Працівники банку проходили повз демонстрантів, які в гучномовець пояснювали, установі потрібно вийти з Росії, демонстрували фото звірств російських окупантів у Бучі й Ізюмі й плакати з написами "Росія – держава-терорист", "Путін – воєнний злочинець", "Закрийте Visa i MasterCard, видані в Росії".

Активіст української громади у Відні Андрія Каріоті зауважив, що кожен працівник компанії непрямо причетний до російських воєнних злочинів на території України, поки банк залишається в Росії.

Довідка. Raiffeisen Bank – один із найбільших іноземних банків, які залишилися в Росії. Наразі у російському філіалі працюють понад 9 тисяч людей. Цьогоріч банк заробив у Росії 1,4 мільярда євро – вчетверо більше, ніж за цей же період торік. Це означає, що Raiffeisen Bank платить російській державі значні податки, тобто непрямо робить внесок у фінансування руйнівної війни Росії.

При цьому міжнародні компанії, які працюють в Росії, зобов’язані допомагати Кремлю у військовій мобілізації. Один мобілізований з російського Raiffeisen Bank International вже загинув на війні проти України.

Це вже четвертий подібний протест

Це вже був четвертий мітинг із вимогою до Raiffeisen Bank вийти з Росії, який організували активісти ГО "Мрія". У березні під тиском протестів і медіа гендиректор банку Йоган Штробль був змушений реагувати й заявив, що "банк – це не ковбасний кіоск".