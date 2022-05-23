Район, де мешкало 300 тисяч харків'ян: жахливі кадри руйнувань Північної Салтівки

Російські військові від початку повномасштабного вторгнення на територію України щоденно обстрілювали Харків. Найбільше перепало району Північна Салтівка. Він зазнав значних руйнувань.

Саме цей район відвідав заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Після свого візиту та зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим, він показав наслідки руйнувань Північної Салтівки.

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Деякі вулиці потрібно буде відбудовувати наново

Кирило Тимошенко зазначив, що у Північній Салтівці мешкало 300 тисяч харків'ян. І саме цей район – один із тих, що зазнали найбільше руйнувань внаслідок ворожих атак. Дійшло до того, що деякі великі вулиці в ньому буквально стерті з лиця землі. А це означає, що будинки для мешканців уже не відновиш.

Іншого виходу як будувати нові немає. Це буде житло для харків'ян, які втратили свої домівки через російську агресію,

– підкреслив Тимошенко.

Він також додав, що місцева влада вже вибрала територію. На ній проводитимуть будівництво житлових будинків для тих, хто втратив своє помешкання. Наразі працюють над дозвільною документацією. Зокрема, необхідне "зелене світло" від військових.

Як зараз виглядає район Північна Салтівка у Харкові / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Поки будуватимуть нові споруди, доведеться зносити ті, які зруйнував окупант. Як зазначив Тимошенко, в Харкові необхідно буде не лише житлові будинки зводити, а й школи, дитячі садочки, а також лікарні. Усе те, що необхідно мешканцям Північної Салтівки для того, щоб вони отримували не лише необхідні послуги, а й не були позбавлені комфорту.

Кирило Тимошенко додав, що наразі у Харкові доведеться будувати з нуля близько 500 будинків. Наразі місцева влада працює над тим, щоб усі, хто залишився без даху над головою, мали тимчасове житло. Їх поселяють у гуртожитки вишів, а також закладах соціального спрямування. Це необхідне, але не постійне рішення. Згодом кожен із них отримає власне нове житло.

Раніше у Міноборони розповіли про Північну Салтівку. Якщо говорити мовою цифр, то в районі Харкова руйнувань зазнали 70% будинків і інфраструктури. І те, на що його перетворили окупанти, відверто лякає.

Особливо, якщо врахувати той факт, що житловий масив міг похизуватися сучасною інфраструктурою та був розвиненим. Ба більше, у ньому було безліч торговельних, розважальних, а також закладів освіти.

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