У районі військових аеродромів у Криму чули вибухи, окупанти заявили про "17 збитих дронів"

В тимчасово окупованому Криму в ніч на 7 листопада було неспокійно. Про звуки вибухів повідомили жителі Бахчисарайського, Сакського районів та Севастополя.

Як пишуть у місцевих телеграм-каналах, від звуків вибухів спрацювала сигналізація в автомобілях, передає 24 Канал.

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Вибухи лунали в районі аеродрому "Бельбек", який для своїх військових цілей використовують окупанти. Він розташований поруч із Севастополем.

Де розташований "Бельбек": карта

Також повідомляється, що в районі 3:10 ночі було чути кілька гучних вибухів біля міста Саки та Новофедорівки. У цьому районі теж розташований військовий аеродром.

Новофедорівка на карті:

Як реагують окупанти

Гауляйтер Міхаїл Развожаєв тим часом заявив, що у Севастополі нібито спрацювала система ППО. Ба більше, – вона буцімто "збила 5 безпілотників".

Ще за якийсь час він додав, що в Андріївці, яка теж розташована в Бахчисарайському районі, нібито впали уламки від одного зі збитих БПЛА на дах приватного будинку. Сталося займання.

Ще через певний час у російському міноборони вирішили вразити цифрою "збитих" чи "перехоплених цілей". Там заявили, що біля узбережжя Криму та над Чорним морем начебто перехопили 8 та ліквідували 9 українських безпілотників. Тобто загалом "впоралися з 17 дронами".

У Ялті розмістили синьо-жовтий прапор

Напередодні в окупованій Ялті з'явився синьо-жовтий український стяг. Найцікавіше, що встановили його співробітники СБУ. Прапор розмістили на узвишші, серед хвойних дерев. Унизу видно місто в оточенні гір.

Сподіваємось, що вже зовсім скоро по всьому українському Криму замайорять синьо-жовті прапори.

Продуктивна "бавовна" у Керчі

4 листопада Україна вдарила по судноремонтному заводу "Залив" в Керчі.

Під час удару ЗСУ пошкодили російський корабель "Аскольд" – він був носієм ракет "Калібр". Це був цілком новий корабель, який жодного разу не спускали на воду. За непідтвердженою інформацією, на судно хотіли поставити установку для запуску гіперзвукових ракет "Циркон".

У ЗСУ вважають, що суднобудівний завод – це абсолютно законна військова ціль, оскільки теж забезпечує потужності ворога у війні.