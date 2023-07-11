У районі Бердянська ліквідували російського генерал-лейтенанта Цокова, – Андрющенко

У районі Бердянська Запорізької області ЗСУ ліквідували ворожого генерал-лейтенанта Олєга Цокова. Він не вперше потрапляє під атаку.

Відомо, що у вересні 2022 року росіянин вже був поранений, проте вижив. Однак цього разу він остаточно відправився на "концерт Кобзона" та більше не воюватиме в Україні.

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Що відомо про ліквідацію російського генерала

Сьогодні (11 липня – 24 Канал) в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича. У вересні 2022 року його вже "трьохсотили", але він вижив,

– заявив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, цього раз кажуть, що могілізація проведена остаточно.

У Бердянську було гучно

У телеграм-каналі "БердянсЬк Сьогодні" написали, що гучно в районі міста було орієнтовно о 3:30 у ніч проти 11 липня. Зокрема, там була серія гучних вибухів, які чуло все місто та найближчі села.

Працювало й ра**стське ППО. Після гучних вибухів – неймовірна активність ворожої авіації. Попередньо – влучання у скупчення ворога або склад боєкомплекту. Але ми сподіваємось, що все це в аеропорт. Є деякі ознаки цього,

– заявили в телеграм-каналі.

Також там додали, що чекають на офіційну інформацію від Генштабу.

Варто зазначити, що це вже другий знищений генерал з початку контрнаступу Збройних Сил України. Нещодавно російські журналісти ВВС з виданням "Медіазона" встановили, що з 4 червня 2023 року в Україні загинули:

один російський генерал;

два полковники;

три підполковники російських збройних сил;

12 офіцерів.

ЗМІ заявили, що з початку контрнаступу ЗСУ вони зафіксували суттєве зростання втрат серед російських офіцерів – особливо старшої ланки. Востаннє таке було на початку повномасштабної війни Росії проти України.

Відомо, що 12 червня в зоні активних бойових дій ліквідували російського генерала Сєргєя Горячьова.

Цоков вже був поранений на Луганщині