У районі Кропивницького чули вибухи: окупанти вдарили "Іскандером" з Криму

У Кропивницькому пізно вночі 21 вересня чули вибухи. До цього по всій Кіровоградській області лунала повітряна тривога.

Сирени лунали через загрозу балістики. 24 Канал закликає жителів Кропивницького не виходити з укриттів до відбоїв тривоги.

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Що відомо про вибухи в районі Кропивницького

Повітряна тривога у Кіровоградській області пролунала ще 20 вересня о 21:18. Спочатку Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку області, а згодом і швидкісних цілей.

Увага! Загроза балістики з півдня!

– повідомили військові о 00:14.

Через хвилину Повітряні сили закликали жителів Кропивницького негайно прямувати в укриття. Вибух у районі Кропивницького почули о 00:19, про це писали моніторингові телеграм-канали.

За попередніми даними, ворог атакував Кропивницький район Кіровоградської області 1 балістичною ракетою "Іскандер-М", яку запустив з Криму.

Наразі в Кіровоградській ОВА не коментували наслідки вибуху у Кіровоградській області. О 00:37 Повітряні сили повідомили про відбій загрози балістики, водночас загроза атаки "Шахедами" в області триває.

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