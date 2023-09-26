Російським боєкомплектам, приготуватись: у районі окупованої Нової Каховки горів склад ворога

Російським загарбникам на тимчасово окупованій частині Херсонщини немає спокою. Відомо, що у районі Нової Каховки спалахнув склад війська країни-агресорки.

Відомості про те, що у Новій Каховці горів склад окупантів, розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він також виклав у мережу відео.

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У небо здійнявся стовп диму

З місця передають, що в районі Нової Каховки в окупанта пригорає черговий склад. Кажуть, красиво…

– написав Андрющенко.

У районі Нової Каховки горів склад ворога: дивіться відео

Очевидці зняли відео під час руху. Можна побачити, що у небо здіймається густий чорний стовп диму, який тягнеться на десятки метрів вбік.

Звернімо увагу, що в окупованому Сорокиному була серія потужних прильотів. Відомо, що під ударом були склади боєприпасів.

Могли бути прильоти по складах

Власне, вибухи пролунали в окупованому Сорокиному, що у Луганській області. Кажуть, що "бавовнятко" навідалося до заводу "Юність". Його російські загарбники використовують як склад для боєприпасів.

Український журналіст Денис Казанський зауважив, що Сорокине – глибокий тил так званої "другої армії світу". Відомо, що від вибухів буквально трясло все місто. Крім того, там була детонація боєкомплекту російських загарбників. Через це оголосили евакуацію місцевих шкіл.

Сорокине – на сході Луганської області. Воно розташоване поблизу кордону з Росією. До підконтрольної території України до цього міста – понад 130 кілометрів.

Оскільки ми заговорили про вибухи на складі з боєкомплектом, то пригадаймо собі втрати ворога. До вашої уваги актуальна статистика станом на ранок 25 вересня.

Втрати ворога ростуть