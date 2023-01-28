Враження командного пункту біля Нової Каховки завдало найбільшої втрати окупантам, – Гуменюк
Розвідники та ЗСУ в ніч на 24 січня завдали раптового удару по командному пункті росіян поблизу Нової Каховки, що на лівобережній Херсонщині. Завдяки цьому росіяни зазнали втрат і в особовому складі, й у техніці.
Однак найбільшою втратою окупантів була моральна. Про це розповіла в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.
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Найбільша втрата росіян
Усе через те, що загарбники абсолютно не очікували такого зухвалого ходу захисників України. Окрім завданих втрат нашим військовим вдалося визначити:
- потужності окупантів,
- їхню готовність,
- здатність протидіяти раптовому нападу.
Крім того, це була спроба деморалізувати особовий склад, тому що вони відчували себе досить впевнено на цій ділянці місцевості. Наразі вони відчувають, і кожного разу це їх переконує, що острови не є зоною їх абсолютного контролю,
– підкреслила Наталія Гуменюк.
Результати враження командного пункту
Завдяки роботі військових України, окупанти й самі визнають цю територію сірою зоною, адже вона переходить з контролю під контроль. А також усвідомлюють, що Дніпро не є абсолютною перешкодою для сил оборони.
Щодо загальних втрат, то Наталя Гуменюк не розповіла, скільки саме вдалося ліквідувати загарбників. Вона підкреслила, що озвучувати такі дані – це прерогатива Генштабу.
Але ми можемо констатувати, що згортання підрозділів на цих напрямках і переміщення їх глибше – це і є досягнутий результат,
– зазначила вона.
Що відбувається на Херсонському напрямку: останні новини
- 28 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі на Херсонському напрямку ворог намагається оборонятися. Однак, на жаль, не минулося без масованих обстрілів по населених пунктах.
- Зокрема за добу на Херсонщині двічі лунала повітряна тривога.
- На думку полковника запасу ЗСУ, військового експерта Романа Світана, наразі на Херсонщині не варто очікувати ніяких активних дій з боку Росії. За його словами, там окупанти не будуть ані наступати, ані оборонятися. Натомість вони спробують обміняти цю та Запорізьку області на Крим та весь Донбас.