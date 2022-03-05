Разом до кінця: з початку вторгнення Росії до тероборони вступили 100 тисяч українців

Росія розпочала цинічну війну проти України, проте окупанти зустріли тут лютий опір. На фоні цього до лав територіальної оборони приєдналися десятки тисяч українців.

Наразі йдеться про 100 тисяч українців, які активізувалися після військового вторгнення Росії.

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100 тисяч українців приєдналися до тероборони

У Нацгвардії заявили, що після завершення війни територіальна оборона стане частиною системи оборони України.

Пишаємося такою підмогою, разом до кінця!,

– додали у Нацгвардії.

У Нацгвардії також подякували всім сміливим українцям, які демонструє разом з нами незламний дух українського воїна, наголосивши, що світло переможе темінь.