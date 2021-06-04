Робите внесок у розвиток держави, – Разумков привітав проросійський канал Мураєва "НАШ"

В Україні 6 червня відзначатимуть День журналіста. З цієї нагоди спікер Ради Дмитро Разумков вирішив привітати працівників медіа. Свої вітання він надіслав і проросійському каналу "НАШ", який неодноразово штрафувала Нацрада.

Разумков надіслав журналістам святковий торт і листівку. Відповідні відео і фото розмістили на сторінці телеканалу "Наш" в інстаграмі.

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Вітання для проросійського каналу "НАШ"

З нагоди дня журналіста Дмитро Разумков відправив редакцію каналу торт із зображенням парламенту. Зверху на нього нанесена емблема каналу. До торту для журналістів додали листівку із вітанням.

Ви робите серйозний внесок у розвиток нашої держави. Переконаний, якісна журналістика є великим досягненням та цінністю для суспільства. Тому бажаю вашій команді натхнення, подальшого розвитку, нових цікавих проєктів та високих рейтингів. Успіхів!

– йдеться у листівці з підписом Разумкова.



Разумков привітав канал "НАШ" із Днем журналіста / Скриншот

Вітання від Разумкова для каналу "НАШ": дивіться відео

До того ж на честь свята від Верховної Ради телеведуча проросійського каналу Олександра Сигал отримала грамоту "За заслуги перед українським народом".



Грамота Олександри Сигал / Скриншот

Що не так із каналом "НАШ"

Засновником телеканалу НАШ є екснардеп Євгеній Мураєв, відомий своєю прокремлівською позицією.

На програми "НАШ" часто запрошують проросійських політиків чи експертів. Крім того, в ефірі систематично лунають антиукраїнські заклики.

У січні 2021 року СБУ звернулася до Нацради з питань телебачення та радіомовлення через "НАШ". Річ у тім, що в ефірі телеканалу виступала одіозна ексдепутатка Бондаренко, яка заперечувала участь війні на Донбасі збройних сил Росії.

Минулого року Нацрада оштрафувала канал на 105 тисяч гривень. Причина – трансляція інтерв'ю колишнього прем'єра України Миколи Азарова журналісту Дмитру Гордону. У ньому скандальний політик-втікач зробив низку антиукраїнських заяв про "переворот", "заколот" і "фашистів".