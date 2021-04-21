Мені соромно, – Разумков прокоментував скандали з Тищенком і Гетманцевим

Дмитро Разумков, коментуючи скандал з вечіркою Миколи Тищенка, заявив, що йому як главі Ради соромно за дії деяких колег. На його думку, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, свята можна трохи відкласти. Він також поділився думкою про нецензурний коментар Данила Гетманцева.

Спікер парламенту зазначив, що оскільки обстановка у державі наразі є непростою: у багатьох людей не вистачає ресурсів для існування, є проблеми у медичній сфері – і представники влади мають це розуміти. Про це він повідомив під час робочого візиту до Волинської області.

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Думаю, що людям за свої неправильні вчинки повинно бути соромно. Я розумію, що кожен повинен відповідати за своє, але мені як голові парламенту за дії деяких своїх колег соромно,

– сказав "слуга народу".

Водночас Дмитро Рузамков додав, що у його дружини днями буде день народження, і вони святкуватимуть вдома, у невеликому родинному колі.

Карантинна вечірка Тищенка: головне

Нардеп від "Слуга народу" Микола Тищенко влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини під час локдауну, який діє у Києві.

Дійство відбувалося у ресторані київського готелю Fairmont. Серед запрошених – відомі політики та високопосадовці.

Слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі й перевіряють інформацію.

"Слуги народу" 22 квітня зберуться на позачергове засідання . Вони обговорять, зокрема, нещодавні скандали за участі депутатів Миколи Тищенка та Євгена Шевченка.

Вечірка Тищенка під час карантину: дивіться відео