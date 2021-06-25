Разумков розповів, чому не підтримав санкції РНБО проти Фірташа і Фукса
Джерело:24 канал
Дмитро Разумков заявив, що виступає проти санкцій Ради з нацбезпеки та оборони щодо громадян України. Водночас вважає цей механізм ефективним для іноземних громадян і компаній.
Про це голова парламенту повідомив на пресконференції, відповідаючи на запитання про позицію щодо можливого застосування санкцій щодо українців.
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Ставлення Разумкова до санкцій проти українців
Всі мої позиції, пов'язані з громадянами України, широко відомі. Я вважаю, що ми повинні людей, які порушили українське законодавство, притягати за українським законодавством. Тих, кого можемо,
– заявив спікер Ради.
Він уточнив, що вони наразі перебувають на території України. За словами Разумкова, є безліч статей, які можна застосувати щодо державних службовців. У випадку необхідності покарання народних депутатів існують статті про державну зраду та фінансування тероризму.
Водночас очільник парламенту зазначив: щодо тих людей або компаній, які перебувають поза межами української юрисдикції, санкції є ефективним механізмом. У законі "Про санкції" чітко зазначено, щодо кого їх застосовують.
Разумков не голосував за санкції проти олігархів
- Спікер Ради входить до Ради з нацбезпеки та оборони. На голосуванні за санкції проти медведчуківських телеканалів виступив проти, але голосував за обмежувальні заходи проти самого Віктора Медведчука.
- 18 червня РНБО прийняла рішення про запровадження санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса, під обмеження потрапив і український олігарх Дмитро Фірташ.
- Разумков і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не підтримали такі рішення.