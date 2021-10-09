Підійшли 50 колег: Разумков розповів, як "слуги" вибачалися після голосування за відставку

Дмитро Разумков заявив, що десятки "слуг народу" вибачилися перед ним за "неправильне" голосування. З його слів, їх нібито змусили натиснути зелену кнопку за його відставку з посади спікера.

Колишній глава Верховної Ради зазначив, що керівництво провладної фракції та представники Офісу Президента "тиснули" на народних депутатів. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Читайте також Я не забираю у вас мандат, – Арахамія й Разумков емоційно з'ясовували стосунки у телеефірі

До мене підійшли близько 50 моїх колег, які проголосували зеленою (кнопкою – 24 канал). І сказали: вибач, але ми так зробили, тому що нас викликали, нас переконували, назвемо це так, що ви повинні проголосувати,

– сказав нардеп.

Зарплата Разумкова на посаді спікера

Дмитро Разумков пропрацював на посаді спікера парламенту з 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року. За цей період його зарплата склала:

2019 рік – 178 528 гривень;

2020 рік – 547 563 гривні;

2021 рік – 485 751 гривня.

Детальніше Пропрацював 770 днів: стало відомо, скільки заробив Разумков на посаді глави Ради

Відставка Разумкова: що відомо