Підійшли 50 колег: Разумков розповів, як "слуги" вибачалися після голосування за відставку
Джерело:24 канал
Дмитро Разумков заявив, що десятки "слуг народу" вибачилися перед ним за "неправильне" голосування. З його слів, їх нібито змусили натиснути зелену кнопку за його відставку з посади спікера.
Колишній глава Верховної Ради зазначив, що керівництво провладної фракції та представники Офісу Президента "тиснули" на народних депутатів. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
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До мене підійшли близько 50 моїх колег, які проголосували зеленою (кнопкою – 24 канал). І сказали: вибач, але ми так зробили, тому що нас викликали, нас переконували, назвемо це так, що ви повинні проголосувати,
– сказав нардеп.
Зарплата Разумкова на посаді спікера
Дмитро Разумков пропрацював на посаді спікера парламенту з 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року. За цей період його зарплата склала:
- 2019 рік – 178 528 гривень;
- 2020 рік – 547 563 гривні;
- 2021 рік – 485 751 гривня.
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Відставка Разумкова: що відомо
- Офіційна процедура відкликання Разумкова з посади спікера стартувала 4 жовтня. Вже 5 жовтня його відсторонили від ведення засідань на 2 дні.
- На позачерговому засіданні 7 жовтня парламентарі проголосували за відставку Разумкова з посади голови Ради. У "Слузі народу", заявили, що він відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.
- Сам вже ексголова Ради у своїй промові нагадав про передвиборчі обіцянки та подякував за 2 роки роботи. Він додав, що його принципи не змінилися. Наостанок Разумков закликав усіх залишатися людьми.