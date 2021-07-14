Разумков шкодує, що Аваков подав у відставку

Спікер Ради Дмитро Разумков запевняє, що Арсен Аваков – хороший міністр внутрішніх справ, попри свої недоліки. Однак його відставку підтримає.

Разумков знає, що в діяльності глави МВС можна знайти "мільйон проблем". Проте на запитання, чи шкодує Разумков про відставку Авакова, той відповів ствердно.

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Аваков був і поки залишається хорошим міністром, який якісно виконує свої обов'язки,

– сказав Разумков.

За його відставку спікер голосуватиме, бо Аваков сам подав заяву.

Чи підтримає Разумков Монастирського

Так, спікер планує підтримати призначення депутата від "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду глави МВС. На думку Разумкова, це фахова людина, яка добре обізнана в роботі МВС.

Глава парламенту розповів, що починав роботу з Монастирським ще під час передвиборчої кампанії.

Що відомо про відставку Авакова

Аваков 13 липня написав заяву і подав у відставку. Він був міністром внутрішніх справ 7 років.

Тоді Володимир Зеленський запропонував очолити МВС очільнику комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денису Монастирському.

Нардеп погодився на посаду, хоч, за його слова, він "робить жертву".

До слова, на думку, заступника Авакова Антона Геращенка, Монастирський – один із найгірших кандидатів на відповідну посаду.

За відставку чинного міністра Рада голосуватиме 15 липня.

Раніше Разумков називав Авакова ефективним міністром. Спікер ще у вересні 2020 року заявляв, що останній добре виконував свою роботу.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу