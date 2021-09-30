Разумков заперечив можливість поміняти місцями парламентські й президентські вибори
Джерело:"Українська правда"
У Верховній Раді неофіційно говорять про можливість проведення спочатку президентських виборів, а потім парламентських. Однак такі зміни неможливо втілити.
Адже це є порушенням Конституції України. Таку думку висловив спікер парламенту Дмитро Разумков.
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Разумков: Вибори до парламенту повинні відбутися в останню неділю жовтня 2023 року
За його словами, Рада ніколи не працювала рівно 5 років. До того ж цей парламент 9-го скликання пропрацює найменший термін, ніж усі попередні. Політик пояснив, у Конституції написано – "вибори відбуваються в останню неділю п'ятого року повноважень".
Оскільки Верховна Рада 9-го скликання почала працювати 29 серпня 2019 року, то вибори повинні відбутися в останню неділю жовтня 2023 року,
– пояснив політик.
Журналіст "Української правди" зауважив, що депутати можуть сказати, ніби їх обмежують у правах через обрання парламенту на 5 років. Разумков заперечив це твердження. Мовляв, всі права регламентуються Конституцією.
До того ж спікер наголосив, там не прописано, що строк повноважень Верховної Ради має становити саме 5 повних років. "Там не написано 5 повних років, правда? Як дітей, знаєте, питають – тобі скільки повних рочків?", – відзначив він.
Разумков ухилився від відповіді, чи збирається балотуватися на наступні президентські вибори. Натомість запевнив, що точно піде на парламентські.
В Україні хочуть поміняти місцями парламентські й президентські вибори
- В "Українській правді" з'явилася інформація про те, що в Офісі Президента хочуть змінити процедуру проведення виборів. Щоб спочатку українці обирали президента, а потім – парламент.
- Нібито формальною підставою для переносу виборів в команді президента розглядають норму Конституції про те, що Рада обирається на 5 років.
- Один з депутатів розповів виданню, що ця Рада попрацює лише 4 роки і 2 місяці, що можна вважати "порушенням волевиявленням виборців". Саме цим аргументом начебто хочуть скористатися на Банковій.