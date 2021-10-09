Разумков заявив про нову коаліцію в Раді

Дмитро Разумков заявив, що голосування у Верховній Раді за його відставку свідчить про створення нової парламентської коаліції. За словами колишнього спікера, до "Слуги народу" приєдналися "Батьківщина", "Довіра" і "За майбутнє".

Фракція "Слуга народу" не проголосувала у достатньому об'ємі, щоб відправити спікера у відставку. Про це Разумков заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Разумков бачить нову коаліцію в Раді

Тому Разумков не називає це внутрішнім фракційним рішенням. Від "слуг" було тільки 215 голосів з 226 необхідних.

Якби не підтримка фракції "Батьківщина", двох депутатських груп, тобто ми сьогодні можемо побачити нову коаліцію в стінах Верховної Ради, це "Батьківщина", "Довіра", "Слуга народу" і "За майбутнє",

– сказав Разумков.

Крім того, політик вважає, що "зняття голови Верховної Ради відбувалося в позазаконний спосіб".

Що відомо про відставку Разумкова