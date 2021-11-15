Дмитро Разумков заявив, що на депутатів його франції відбувається "досить серйозний тиск". Ексспікер також розповів, хто саме тисне на політиків.

Разумков вважає, що такі дії "аморальні". Відповідну заяву політик зробив 14 листопада у ефірі одного з українських телеканалів.

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Разумков заявив про тиск на нардепів з його фракції

Я знаю про те, що досить серйозний тиск відбувається і з боку представників Офісу Президента, і з боку керівництва фракції безпосередньо на людей,

– заявив політик.

Він також пояснив, у чому виражається цей тиск:

"когось вже звільнили з очільників підкомітетів;

на когось здійснюється тиск: "Якщо ти не вийдеш із міжфракційного об'єднання, то ми звільнимо твого родича".

Я думаю, що такі дріб'язкові, низькі дії з боку колишніх колег – це просто аморально,

– переконаний Разумков.

Щодо колег, які увійшли у його міжфракційне об'єднання "Розумна політика", заявив – "вони стійко переносять усі, як кажуть в армії, тяготы и лишения".

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