Разумкова не запросили: Арахамія пояснив, чому "слуги" не кличуть спікера у Трускавець

Політична сила "Слуга народу" проведе виїзне засідання у Трускавці. Однак туди досі не запросили Дмитра Разумкова, спікера Верховної Ради.

Чому "Слуги" не запросили Разумкова

Як заявив в ефірі одного з українських телеканалів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Дмитра Разумкова не запросили, бо він не є членом фракції. Однак, це ще може змінитись.

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Арахамія пояснив, що "слуги" поки що не відправляли запрошення, бо "ще не до кінця "добили" формат".

Він же не член нашої фракції, він позафракційний депутат. Поки ми робимо внутрішньофракційний захід. Ось нині обговорюємо запрошених гостей,

– наголосив політик.

Водночас керівник "слуг" підкреслив, що перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук запрошений на виїзне засідання. Він є куратором так званого проєкту трійки.

За словами Арахамії, на з'їзді для проєкту "трійки" виділили кілька годин. Зокрема мовиться про презентації та обговорення цієї програми.

З'їзд "Слуги народу" у Трускавці: що відомо

"Слуги народу" проведуть виїзне засідання у Трускавці 1 – 2 жовтня. Вони планують підбити підсумки своєї роботи та визначити наступні цілі.

Учасниками зустрічі стануть також Володимир Зеленський, Ірина Венедіктова та представники Кабміну.

Аби потрапити на зустріч, усі політики мають отримати негативний результат ПЛР-тесту або отримати сертифікат про повну вакцинацію.