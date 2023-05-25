РДК опублікували відео з Глотового: показуємо на карті, де побували добровольці

Російський добровольчий корпус продовжує "звільняти" Росію від путінського режиму. Так, російські повстанці виклали в мережу відеодоказ свого перебування у Глотовому Бєлгородської області.

У військовому формуванні зазначили, що це їхній черговий захід на територію Росії. Попри це, достеменно невідомо, чи перебувають вони у цьому населеному пункті зараз, чи це відео записали заздалегідь.

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РДК нібито знову повернулися в Росію

Російські добровольці зазначили, що вже не треба доводити те, що це відео вони знімали "не на Київщині, а на своїй батьківщині". Дійсно, за даними з відкритих джерел, бійці РДК перебували на ґанку відділення пошти Росії у Глотовому, яке розташоване на вулиці Братів Краснокутських.

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У РДК також зазначили, що подібні ролики вже стали "доброю традицією", тому вони планують записувати більше кадрів зі "звільнених" територій Росії.

Що сказали російські добровольці на відео

На цьому відео зафільмували двох бійців РДК, одним з яких виявився командир військового формування Денис Нікітін з позивним "Вайт Рекс". Він зазначив, що корпус "вкотре зайшов на територію Росії".

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Полум'я боротьби розгоряється по всій країні. Чекайте на нас і у вашому населеному пункті,

– наголосив Нікітін.

Попри це, самі російські добровольці не уточнили у своєму відео, чи вони вчергове перебувають у Глотовому з рейдом, чи бійці записали це відео під час нещодавнього "звільнення" Бєлгородської області. Перевірити це наразі доволі складно.

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