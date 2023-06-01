За добу взяли під контроль ділянку більшу за Бахмут і вкрали новий БТР, – РДК про свої здобутки

Бійці Російського добровольчого корпусу за кілька днів рейду на території Бєлгородської області досягли значно більшого успіху, ніж вагнерівці за 10 місяців під Бахмутом. Добровольці опублікували потужний звіт своєї роботи.

Російські добровольці проводили спецоперацію кілька днів на території Бєлгородщини. За цей час вони "звільнили" близько 42 квадратних кілометрів на кордоні, "затрофеїли" зброю та навіть захопили полонених.

До теми "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині

РДК опублікував відеозвіт рейду

Відео почалося з потужної промови командира РДК з позивним "Вайт Рекс". У переддень рейду на території Бєлгородщини він потужно звернувся до бійців корпусу.

Завтра РДК нападає на Російську Федерацію, тож побажайте нам успіху! – мотивував добровольців командир.

У невеликому звіті про операцію добровольці підкреслили, що за кілька днів вони змогли взяти під контроль територію, яка більша за площею ніж увесь Бахмут. Окрім того, бійці РДК "затрофеїли" російський БТР, стрілецьку зброю, отримали секретну документацію та взяли полоненого.

"Поки що це лише проба наших сил, хоча під час таких "вправ" ми змогли викрасти новий БТР 82А! Далі більше! Слава РДК!" – підписали відео добровольці.

Відеозвіт операції на території Бєлгородщини / Увага! У відео присутня ненормативна лексика

Як добровольці "віджимали" ворожий БТР

Офіційно добровольці корпусу заявили, що із великої техніки "затрофеїли" один БТР 82. Боєць з позивним "Фортуна" зізнався, що захопити російську техніку вдалося саме йому.

За його словами, процес "віджимання" техніки в загарбників не був важким. Добровольці знайшли його у спеціальному ангарі, де путінська армія розташувала багато техніки.

"Сідаєш в БТР, вмикаєш масу, заводиш, їдеш і все", – розповів "Фортуна".

Легіон "Свобода Росії" вербує тисячі росіян

Представник легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" в інтерв'ю британському виданню заявив, що нині вербують тисячі росіян, аби у майбутньому штурмувати Москву та Кремль. За його словами, добровольці мають чимало планів різних операції, які будуть втілювати у майбутньому.

Добровольці, як стверджує "Цезар", мають чимало озброєння, серед якого – міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові системи та високоефективний розвідувальний підрозділ безпілотників. Усе це буде використовуватися у майбутніх спецопераціях на території Росії, аби створити плацдарм для атаки на Москву.

"Цезар" заявив, що події у Бєлгородській області – це лише частина великої кампанії. Зараз відбувається активне вербування нових бійців, які братимуть участь у нових операціях та боротимуться з путінським режимом.