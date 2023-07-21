Агенти ФСБ намагалися проникнути в РДК: як відбувається перевірка

Чисельність Російського добровольчого корпусу, який воює на стороні України, постійно збільшується. Кожен рекрут підрозділу проходить двоетапну перевірку, яка допомагає РДК відсіювати ворожих агентів.

Про це 24 Каналу розповів керівник штабу Російського добровольчого корпусу "Фортуна". За його словами, всі бійці формування проходять періодичну перевірку, а тому вирахувати агентів Кремля достатньо легко.

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Хто вступає в лави РДК

Чисельність Російського добровольчого корпусу постійно збільшується і вже сягає кількох сотень осіб. За неповний липень на вступ до формування подали заявки та пройшли первинний відбір 250 людей.

До лав російських добровольців подаються надзвичайно різні люди. Хтось із них виїхав з Росії після 24 лютого, хтось – після оголошення про мобілізацію. Зазвичай вони знаходяться у країнах ЄС або на території Грузії, Вірменії, Казахстану чи Туреччини. Є в лавах РДК й ті, хто емігрував із Росії ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Правила відбору дуже прості: людина, яка хоче доєднатися до РДК, має бути зрозумілою і прозорою. Така людина має розуміти, куди і навіщо вона їде, а її мотивація має повністю співпадати з нашою. Нам не потрібні ті, хто шукає пригод або намагається вирішити свої фінансові проблеми. Нам потрібні мотивовані бійці, які розуміють, що попереду буде довгий шлях підготовки та роботи на фронті", – пояснив "Фортуна".

Якщо ж у людини немає такої мотивації, то витрачати на неї час немає сенсу.

Як РДК вираховує агентів ФСБ

Російський добровольчий корпус проводить дуже пильну перевірку своїх бійців. Вона повторюється періодично і стосується навіть тих людей, які перебувають в організації з перших днів її існування.

Спочатку РДК перевіряє своїх рекрутів дистанційно, а після того, як вони приїздять до України, їх перевіряють українські силовики.

Були випадки, коли люди з ФСБ намагалися відправити в наші ряди своїх агентів. Але ми, звичайно ж, відсіяли їх на етапі відбору. Як показали ці випадки, за правильного підходу виявляється, що ФСБ не настільки гарно працює, як про це заведено розповідати,

– переконаний "Фортуна".

Таких інцидентів, за словами, було небагато. Для того, щоб виявити ворожих агентів, достатньо простої уважності.

Керівник штабу РДК про діяльність корпусу та добір нових бійців: дивіться відео

Що відомо про Російський добровольчий корпус