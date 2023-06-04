Треба більше, – Андрющенко оцінив вплив рейду партизанів у Бєлгородську область на росіян

Рейди Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" на прикордонні території країни-агресорки – це надзвичайно позитивний процес. Є надія, що з часом їх буде ще більше.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, російські добровольці руйнують міфи про так звану "потужну та грізну" Росію, яка може себе захистити.

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Режим диктатора Владіміра Путіна може розказувати знову про міфічні "червоні лінії". Але реальність така, що Росія не може себе захистити. І це підриває авторитет "бункерного".

Дивлячись на все це, згадуються лякалки минулих років, що "Путін нападе", незрозумілі "червоні лінії" тощо. Зараз руйнується міфологія щодо Росії. А, коли росіяни починають вбивати росіян, – це завжди добре,

– зауважив Андрющенко.

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Чи відчули росіяни, що війна вже поруч з ними

Росія розпочала повномасштабну війну проти України та сподівалася, що зможе справитися з усім за 2 – 3 дні. А якщо ні, то принаймні за пів року. Однак минув вже 1 рік та три місяці – і війна поступово добирається до території Росії.

На думку Андрющенка, звичайні росіяни поки ще не відчувають, що війна вже поруч з ними. Але цей процес поступово триває. Вони також вже дізнаються про повітряні тривоги, артилерійські обстріли, роботу ППО тощо.

Потрібно більше цього. Однозначно. Поки що росіяни перебувають у стадії прийняття. Але, судячи з подій в Бєлгородській області, можна побачити, як швидко повідомлення про небезпеку, повітряні тривоги, роботу артилерії та ППО там стали буденністю, з якою їм доведеться жити,

– зазначив Андрющенко.

Рейди РДК та "Свободи Росії" до Бєлгородської області: коротко

Упродовж травня та червня небайдужі росіяни з РДК та легіону "Свобода Росії" регулярно заходять на прикордонні території Росії. Пропагандисти звинувачують в цьому нашу державу. Однак Україна неодноразово наголошувала, що непричетна до різних інцидентів на території Росії.

Останнім часом найспекотніші події відбуваються в Бєлгородській області. Нещодавно добровольці повідомили, що вже зайшли у передмістя Шебекіно. А штурмові групи просуваються ще далі.

Видання Bild повідомило, що добровольці з РДК та "Свободи Росії" вже навіть використовували танки на території Росії.