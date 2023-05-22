Російські добровольці – на Бєлгородщині та Брянщині: знищений пункт ФСБ, у регіоні чути вибухи

Бєлгородщина та Брянщина нарешті дочекалась справжніх визволителів. Бійці "Російського добровольчого корпусу", що воюють на боці ЗСУ, завітали у чимало населених пунктів західних регіонів держави, якою поки керує Путін.

У понеділок, 22 травня у телеграм-каналі РДК констатували, що вкотре перетнули кордон Росії та погостювали вдома, на Батьківщині. Як вони запевняють, скоро їхня держава буде вільною.

Дивіться також Потужний вибух та "бавовна": у Бєлгородській області спалахнула пожежа

"Росіяни, не чиніть опір"

На роликах, що поширюються мережею, видно, як бійці "Російського добровольчого корпусу" стоять попереду табличок, на яких видніються назви таких населених пунктів, як Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка.

Бійці РДК знову перетнули кордон Росії. Росія скоро буде вільною. Ми на Батьківщині, ми вдома. Час боротьби за свободу Росії настав,

– йдеться у роликах.

Визволителі на Брянщині та Бєлгородщині: дивіться відео

Безлюдівка розташована у Бєлгородській області, а Чуровичі та Любимівка – у Брянській.

Де розташована Безлюдівка: дивіться на карті від Google maps

Чуровичі на Брянщині: дивіться на карті від Google maps

Розташування Любимівки: шукайте на карті від Google maps

Згодом з'явився інший ролик, на якому видно, як горить, ймовірно, прикордонний пункт Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Палає пункт ФСБ: дивіться відео з телеграм-каналів

Окрім того, варто додати до цієї теми, що в телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" з'явилося повідомлення у якому зазначено, що бійці цього підрозділу не є ворогами для росіян, тому чинити їм опір – не варто.

Жителі прикордонних регіонів, залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько,

– мовиться у джерелі.

Тривога та цвітіння "бавовни"

Слід також сказати, що від ранку 22 травня з'являються повідомлення про "бавовну" в західних регіонах ворожої держави. Як зазначають місцеві пабліки, від 09:00 години тривогу та вибухи чути в Грайворонському районі.

Важливо, що жертв чи постраждалих внаслідок цього немає. Водночас окупанти заявляють про "роботу ППО".

Разом з тим зазначимо, що йдеться про такі населені пункти, як Антонівка, Гора-Подол, Козинка та інші міста й села регіону.

Як на Бєлгородщині вили сирени: дивіться відео з росЗМІ

Також у селі Головчиному на Бєлгородщині спалахнула пожежа нібито після "атаки БпЛА" у ніч проти 22 травня. Власне, зайнявся дах одного з будинків.

Російські чиновники панікують

Представники ворожої влади не забарились з істерикою. У мережі вже гуляє відео, на якому один з російських посадовців говорить про "тривожні новини" з військової частини.

Засідання бєлгородських чиновників щодо ситуації в регіоні: дивіться відео

"Бої на кордоні"

Певні російські інформаційні ресурси повідомляють, що триває запеклий бій з нібито "українською ДРГ" на кордоні Бєлгородської області біля села Дронівка. Як пишуть окупанти, у небі помічено дрони та є багато військової техніки в цьому регіоні.

Також уже згадай раніше "Російський добровольчий корпус" поширив ролик, на якому видно їхніх бійців та техніку.

"РДК вперед": дивіться відео з мережі

Поки зарано робити висновки стосовно того, що відбувається в західних регіонах Росії. Сприймайте всю інформацію скептично та очікуйте на офіційні повідомлення.