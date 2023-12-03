Малюють, проходять реабілітацію і заново вчаться говорити: підсумки діяльності проєкту Unbroken

У Львові на базі Першого медичного об'єднання діє національний реабілітаційний центр Unbroken. Його діяльність спрямована на реабілітацію військових, а також цивільних, які отримали травми внаслідок війни. За час існування через цей проєкт пройшло понад 15 тисяч військових.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що коли говоримо про Unbroken, то мовиться не лише про процес реабілітації. Близько 80 – 90% військових потребують повторного оперативного втручання, нові операції проводять у медичних установах Львова.

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Які підсумки року діяльності проєкту

Упродовж цього часу вдалося навчитися виготовляти та встановлювати тимчасові й постійні протези. Наразі працюють над створенням ще однієї великої мануфактури на території Першого ТМО. Також військові проходять фізичну та психологічну реабілітації, а дуже важливим є навчання фахівців. Львів щотижня приймає делегації з інших міст, відбувається обмін досвідом з колегами, адже у кожному місті має бути побудована якісна система реабілітації.

За словами міського голови, почався процес будівництва житла для поранених. Трапляються випадки, коли після реабілітації, люди не мають куди йти. Тепер їм надаватимуть можливість тимчасово жити у Львові. Також буде допомога з працевлаштуванням.

Мовиться про цілий комплекс, наприклад, Unbroken Sport чи Unbroken Art. Люди, які пережили тортури, катування, не можуть про це говорити, але коли починають малювати, то через малюнок, роботу з психоаналітиком, виходять з критичних станів,

– розповів Андрій Садовий.

Проєкт Unbroken активно розвивається. За рік діяльності вдалося побудувати партнерство з німцями, корейцями японцями. У планах є створення ще одного блоку госпіталю спільно з корейцями. З японцями втілюють великий проєкт нового хірургічного приміщення.

"Поранених є багато, тому перед нами стоїть завдання всіх їх розмістити", – додав Садовий.

Міський голова Львова підсумував діяльність проєкту Unbroken: дивіться відео

На що піде винагорода за конкурс "Європейська столиця інновацій"

Львів посів третє місце на міжнародному конкурсі "Європейська столиця інновацій". За словами Андрія Садового, дуже важливо, щоб про нашу країну говорили, щоб тема війни була на слуху. Українські міста також мають ставати відомими, тому Львів подається на різні конкурси. Наприклад, у 2025 році місто прийматиме європейський форум, адже здобув титул "Молодіжної столиці Європи".

Щодо столиці інновацій, то Львів пройшов відбір, який тривав багато місяців. На конкурс подавались чимало міст Європи. Перше та друге місця зайняли Лісабон і Варшава.

За конкурс є матеріальна винагорода – 100 тисяч євро. Кошти витратять на впровадження інновацій в екосистемі Unbroken, зокрема на нові методи лікування. Ми однозначно подамо заявку й наступного року, бо маємо потенціал, талановитих молодих людей. Також це можливість вчитися і переймати досвід,

– підсумував Андрій Садовий.

Хто проходить реабілітацію в Unbroken