Зеленський передав 100 тисяч доларів на відбудову реабілітаційного центру у Бородянці

Президент України Володимир Зеленський вирішив посприяти відбудові реабілітаційного центру для військових у Бородянці. Задля цього він передав 100 тисяч доларів, отриманих від США.

Про це він розповів під час форуму "Захисники. Перекличка", передає 24 канал. Глава держави наголосив на тому, що наразі надзвичайно важливо також працювати над реабілітацією українських військових, які мужньо боронять країну від ворога.

Читайте також Удар по Антонівському мосту, вибухи на базі найманців у Донецьку: основне за 180 день війни

В Україні мають з'явитися реабілітаційні центри

Як зазначив Володимир Зеленський, наразі починають запроваджувати ініціативи зі створення реабілітаційних центрів для військових. Водночас він підкреслив, що відповідних установ має бути значно більше. Вони, наголосив президент України, мають вийти на всеукраїнський рівень. Усе задля того, щоб система реабілітації була сучасною, зручною, а також ефективною для захисників нашої держави.

Зеленський передав 100 тисяч доларів

Під час свого виступу Володимир Зеленський також розповів, що прагне долучитися до розвитку національної системи реабілітації. Він пригадав, що Конституційний центр США присудив йому медаль "Свободи 2022", а також премію у розмірі 100 тисяч доларів США.

Я вважаю, що ця відзнака не мені особисто, а хоробрості усього українського народу, Збройних Сил, прагнення усіх наших людей бути вільними. А тому я погодився прийняти цю відзнаку лише від імені всіх українців. І скеровую цю премію на відбудову й відновлення реабілітаційного центру у Бородянці, що на Київщині,

– наголосив він.

Тим часом ми продовжуємо отримувати допомогу від наших міжнародних партнерів. Так, Польща передала Україні 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Відповідну заяву він зробив під час спільного брифінгу зі своїм польським колегою Янушем Цешинським.

Варте уваги – актуальні втрати ворога станом на 22 серпня: дивіться відео