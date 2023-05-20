Здається, Санта-Клаус існує, – Резніков про появу "коаліції винищувачів"
Джерело:Олексій Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що міжнародні партнери утворили авіаційну коаліцію, щоб надати Україні необхідні винищувачі F-16. Він подякував їм за таке рішення.
Олексій Резніков у твітері пригадав, як 31 грудня писав до Санти Клауса листа. Тоді він загадав "подарунки", які необхідні українцям, а найбільше натякав на новенькі винищувачі. 20 травня міністр переконався, що Санта таки існує.
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Резніков підтвердив створення "авіаційної коаліції"
США, Велика Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія та Португалія погодились навчати українських пілотів на F-16, щоб надалі надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність.
Здається, Санта Клаус існує. Сьогодні народилася нова реактивна коаліція!,
– радісно написав Резніков.
Він подякував міжнародним партнерам за те, що вони наважились надати Україні необхідну нам авіацію, зауваживши, що українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчань на F-16.
Українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16.Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну. F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав!,
– додав Резніков.
Скільки винищувачів хоче отримати Україна
- Представник Міністерства оборони Юрій Сак 16 травня заявив, що нині Україна потребує 40 – 50 винищувачів F-16. З такої кількості бойових літаків можна створити 3 – 4 ескадрильї.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат неодноразово наголошував, що цей літак захистить українське небо від ворожих дронів та ракет всередині країни. Також він здатен завоювати перевагу в повітрі з російськими літаками Су-35. Адже українські МіГ-29 чи Су-27 є фактично сліпими проти Су-35 та Су-30.
- Наразі потреба в реактивній авіації стала гострішою, ніж була. Росія почала активно використовувати керовані бомби. Російські літаки ховаються в тилу й користаються безкарністю. Протистояти цій загрозі може лиш авіація, адже бомби є складними цілями, а окупанти випускають їх дуже багато за день.