Здається, Санта-Клаус існує, – Резніков про появу "коаліції винищувачів"

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що міжнародні партнери утворили авіаційну коаліцію, щоб надати Україні необхідні винищувачі F-16. Він подякував їм за таке рішення.

Олексій Резніков у твітері пригадав, як 31 грудня писав до Санти Клауса листа. Тоді він загадав "подарунки", які необхідні українцям, а найбільше натякав на новенькі винищувачі. 20 травня міністр переконався, що Санта таки існує.

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Резніков підтвердив створення "авіаційної коаліції"

США, Велика Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія та Португалія погодились навчати українських пілотів на F-16, щоб надалі надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність.

Здається, Санта Клаус існує. Сьогодні народилася нова реактивна коаліція!,

– радісно написав Резніков.

Він подякував міжнародним партнерам за те, що вони наважились надати Україні необхідну нам авіацію, зауваживши, що українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчань на F-16.

Українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16.Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну. F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав!,

– додав Резніков.

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