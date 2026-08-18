Реактивні БпЛА дісталися Заходу: на Рівненщині працювала ППО

Увечері 18 серпня російські війська продовжують атакувати Україну ударними дронами. Ворожі цілі долетіли до Рівненщини.

Про наслідки повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Які наслідки вибухів?

Повітряну тривогу на Рівненщині оголошували близько 18:19. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника у напрямку області.

Реактивний БпЛА через Тернопільщину у напрямку Дубно,

– повідомили військові.

Тоді в регіоні прогриміли вибухи. За даними ОВА, вони були пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони. Бійцям вдалося збити російську ціль.

Коваль уточнив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Відбій загрози для усієї області пролунав о 18:41.

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Згодом гучно було також у Києві. Місцева влада повідомила про перші наслідки атаки дронів на столицю.

Нагадаємо, вранці внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на розподільчому центрі мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у Броварах. На щастя, минулось без постраждалих.

Крім того, ворог тероризував селище Печеніги на Харківщині. Внаслідок двох ударів по жвавому перехрестю загинуло 10 людей, ще 17 постраждали. Там пошкоджено приватні будинки, кафе, поштове відділення та автівки.

До слова, аналітики ISW припускали, що Росія може готувати посилення дронових атак на західні області України. Зокрема, вздовж українського та білоруського кордонів ворог уже облаштував 59 нових пускових рейок на 10 військових базах. Кожна з них може вміщувати понад одну тисячу дронів.

На думку американських фахівців, розбудова такої інфраструктури може бути ознакою підготовки Росії до інтенсивніших ударів по Україні, а у перспективі – для атак на держави-члени НАТО.

До того ж 17 серпня у полі поблизу молдовського села Талмаза впав і вибухнув невідомий об'єкт. Ймовірно, туди залетіла російська крилата ракета або баражуючий боєприпас "Бандероль". Експерти припускають, що подібні інциденти – частина масштабної гібридної кампанії Росії, мета якої залякування та тиск на союзників України.