Росія почала застосовувати для атак по Україні реактивні дрони. У 2023 році Іран вперше представив їх як "Шахеди-238", які мають реактивний двигун.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в етері 24 Каналу пояснив, що завдяки потужнішому двигуну цей дрон-камікадзе може нести більшу бойову частину.

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Як протидіяти реактивним "Шахедам"?

У звичайних "Шахедів", які мають двигун внутрішнього згоряння, потужність бойової частини – 50 кілограмів, у дронів з реактивним двигуном – 90. Крім того, швидкість польотів у таких БпЛА збільшилась до 550 кілометрів за годину й більше.

Завдяки цьому двигуну дрон може підійматися на висоту понад 1,5 – 4 кілометрів, а попередні види "Шахедів" з двигуном внутрішнього згоряння вище 4 кілометрів летіти не можуть,

– озвучив Романенко.

Тому у таких БпЛА є більша спроможність подолати засоби української ППО. Адже вночі виявляти візуально на такій висоті дрони (понад 4 кілометри), як зазначив військовий експерт, нереально.

Для цього мобільним вогневим групам потрібні додаткові засоби для виявлення, наведення і знищення такої повітряної цілі. Однак він зауважив, що і кулемети та гармати, як засоби знищення, ефективно проти реактивних "Шахедів" не діють.

Якщо говорити про дрони-перехоплювачі, виготовлення яких Україна має намір масштабувати, то, як зазначив Романенко, їхня швидкість становить 330 кілометрів за годину. Такі характеристики не дозволяють належним чином протидіяти "Шахедам" з реактивним двигуном.

"Треба розповсюджувати й втілювати нашу лазерну зброю. В містах ми можемо забезпечувати ці установки енергетично. Другий напрямок протидії – збільшення зенітних артилерійських систем далекобійної дії, наприклад, дуже ефективні та вдосконалені Skynex", – розповів Романенко.

Військовий експерт повідомив, що в Україні окремі підприємства займаються спільно з європейськими союзниками питанням виготовлення засобів для боротьби з КАБами. Вони дозволятимуть протидіяти важким повітряним цілям, а також реактивним дронам. Зі слів Романенка, розробка досягла такої стадії, що до кінця 2025 року буде проводитися бойове тестування цього озброєння.