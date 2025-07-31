Росія почала застосовувати нову версію дрона "Шахед" з реактивним двигуном. Він летить утричі швидше за класичні моделі та майже не лишає часу на реагування.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що нова модифікація дрона змінює підхід до протидії. Це створює додаткові виклики для української системи ППО.

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Що таке реактивний "Шахед" і як він виглядає?

Російські війська використовують нову модель "Шахед" з індексом 236 – вона має реактивний двигун замість поршневого. Такий дрон значно більший і швидший за попередні версії.

Це апгрейд "Шахед"-136. Реактивний "Шахед" летить на швидкості 500 – 550 кілометрів за годину,

– пояснив Павло Нарожний.

Візуально він подібний до попередньої моделі, але зміна типу двигуна зробила його значно важчим для перехоплення. За словами Нарожного, це ускладнює роботу тих засобів, які раніше ефективно знищували звичайні дрони.

Чому реактивний "Шахед" важко збити?

Через високу швидкість реактивний "Шахед" недосяжний для мобільних вогневих груп і легких засобів ППО. Його не встигають перехопити навіть ті засоби, що ефективно працювали по класичних дронах.

Мобільні групи збивають до 40% звичайних "Шахедів", але по реактивному це зробити неможливо,

– зазначив Павло Нарожний.

За його словами, такі дрони фактично виводять з гри кулемети, легкомоторну авіацію й радянські ЗУ.

Для перехоплення нового "Шахед" потрібні ракети зенітно-ракетних комплексів або бойова авіація. Але вартість такого збиття обчислюється десятками, а то і сотнями тисяч доларів.

Він додав, що підняти в повітря винищувач коштує ще дорожче, адже враховується паливо, амортизація та обслуговування літака. Це робить боротьбу з реактивними дронами надзвичайно витратною.

Чи є загроза масового виробництва?

Через технологічну складність, Росія поки не здатна налагодити масовий випуск реактивних "Шахедів". На відміну від класичних моделей, їх виробляють у дуже обмеженій кількості.

Росія може виробляти лише кілька десятків реактивних дронів на місяць,

– зазначив Павло Нарожний.

Тоді як звичайних "Шахедів", за його словами, окупанти виготовляють до 3 тисяч щомісяця. Це означає, що нова загроза поки точкова, але потенційно небезпечна.