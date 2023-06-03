Мозок випалений телебаченням: Яковенко пояснив істеричну реакцію росіян на події в Шебекіно

Дії РДК та легіону "Свобода" у Шебекіно, що у Бєлгородській області, спровокували паніку та істерику серед росіян. Російська пропаганда настільки їм "промила" мозок, що вони не усвідомлюють очевидних речей.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що зараз зі Шебекіно в паніці й істериці тікає народ.

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Здивування й обурення

У росіян патологічно відсутня емпатія, рефлексія й розуміння того, що за свої дії завжди треба відповідати.

Війна – це танго, яке танцюють удвох,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Росіянам, які розв'язали війну проти України, прийшла відповідь й бумеранг. Проте їхнє здивування й обурення – шокує. Кремлівська пропагандистська машина настільки змінила свідомість росіян, що вони не здатні адекватно реагувати на очевидні речі.

"Це цікаве явище, яке треба описувати. Це поле дій для психологів та соціологів", – додав Яковенко.

Як росіяни сприймають події у Шебекіно: дивіться відео

Вплив телебаченням на свідомість росіян

Через події у Шебекіно у росіян повна істерика. Це підтверджують заяви кремлівських маріонеток на пропагандистських телешоу. За класикою російські пропагандисти знову вимагають застосовувати проти України та країн Європи ядерну зброю.

Телевізор воює. Там вже палає "третя світова війна". Всі кричать, що треба негайно озброїти все російське населення,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Росіяни, які півтора року бомблять українські міста та вбивають цивільне населення, не можуть збагнути чому зараз палають їхні міста.

"Принцип такий: "А нас то за що", – сказав Ігор Яковенко.

У російського населення повністю відсутній причинно-наслідковий зв'язок, адже протягом 20 років їхній мозок випалювали телебаченням. У самих мешканців телебачення він постраждав ще більше.

Проте найбільше мозок постраждав у головного телевізійного споживача, який сидить у Кремлі – Владіміра Путіна. Він замовляє ці програми й уважно дивиться.

Що відбувається у Шебекіно: коротко